Президент Садыр Жапаров и бизнес-омбудсмен обсудили проблемы предпринимателей

Президент Садыр Жапаров принял уполномоченного по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности (бизнес-омбудсмен) страны Робина Орд-Смита. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Состоялся обмен мнениями о текущей работе института бизнес-омбудсмена, мерах по поддержке предпринимателей. Глава государства выразил удовлетворение усилиями бизнес-омбудсмена по защите законных прав предпринимателей и отметил его особую роль в поддержке и защите бизнеса от незаконных или ненадлежащих действий государственных органов.

Он поблагодарил Робина Орд-Смита за применение своего международного опыта в Кыргызстане, а также Европейский банк реконструкции и развития — за оказываемую поддержку в создании института бизнес-омбудсмена.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан, как демократическая страна, привержена созданию свободной деловой среды — принимаются активные меры по улучшению условий для предпринимателей и инвесторов, снижению необоснованного вмешательства в деятельность бизнеса. Садыр Жапаров добавил, что после конституционной реформы будет повышен статус Агентства по продвижению и защите инвестиций, которое будет заниматься поддержкой не только зарубежных инвесторов, но и местных предпринимателей.

«Он также выразил намерение повысить статус института бизнес-омбудсмена для улучшения прямых контактов на уровне главы государства. Президент Садыр Жапаров еще раз особо отметил, что двери Кыргызстана всегда открыты для инвесторов», — говорится в сообщении.

Бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит сообщил, что в последнее время увеличилось количество жалоб, поступающих от предпринимателей на деятельность государственных органов страны.

В большинстве своем они касаются чрезмерного и необоснованного вмешательства фискальных, правоохранительных и судебных органов в работу предпринимателей.

В этой связи Робин Орд-Смит подчеркнул особую важность указа главы государства о защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов, который был принят одним из первых и демонстрирует решительную политическую волю руководства страны в деле поддержки предпринимательства и инвесторов. Он также с сожалением добавил, что зачастую госорганы принимают отдельные решения без предварительных консультаций с предпринимателями.

Рекомендации института бизнес-омбудсмена остаются без внимания.

Президент подчеркнул, что на этот институт предприниматели и общественность возлагают большие надежды, поэтому он заверил в своей полной поддержке миссии института бизнес-омбудсмена по защите законных прав предпринимателей и инвесторов.