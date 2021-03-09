14:55
USD 84.80
EUR 101.16
RUB 1.14
Власть

Президент Садыр Жапаров и бизнес-омбудсмен обсудили проблемы предпринимателей

Президент Садыр Жапаров принял уполномоченного по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности (бизнес-омбудсмен) страны Робина Орд-Смита. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Состоялся обмен мнениями о текущей работе института бизнес-омбудсмена, мерах по поддержке предпринимателей. Глава государства выразил удовлетворение усилиями бизнес-омбудсмена по защите законных прав предпринимателей и отметил его особую роль в поддержке и защите бизнеса от незаконных или ненадлежащих действий государственных органов.

Он поблагодарил Робина Орд-Смита за применение своего международного опыта в Кыргызстане, а также Европейский банк реконструкции и развития — за оказываемую поддержку в создании института бизнес-омбудсмена.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан, как демократическая страна, привержена созданию свободной деловой среды — принимаются активные меры по улучшению условий для предпринимателей и инвесторов, снижению необоснованного вмешательства в деятельность бизнеса. Садыр Жапаров добавил, что после конституционной реформы будет повышен статус Агентства по продвижению и защите инвестиций, которое будет заниматься поддержкой не только зарубежных инвесторов, но и местных предпринимателей.

«Он также выразил намерение повысить статус института бизнес-омбудсмена для улучшения прямых контактов на уровне главы государства. Президент Садыр Жапаров еще раз особо отметил, что двери Кыргызстана всегда открыты для инвесторов», — говорится в сообщении.

Бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит сообщил, что в последнее время увеличилось количество жалоб, поступающих от предпринимателей на деятельность государственных органов страны.

В большинстве своем они касаются чрезмерного и необоснованного вмешательства фискальных, правоохранительных и судебных органов в работу предпринимателей.

В этой связи Робин Орд-Смит подчеркнул особую важность указа главы государства о защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов, который был принят одним из первых и демонстрирует решительную политическую волю руководства страны в деле поддержки предпринимательства и инвесторов. Он также с сожалением добавил, что зачастую госорганы принимают отдельные решения без предварительных консультаций с предпринимателями.

Рекомендации института бизнес-омбудсмена остаются без внимания.

Президент подчеркнул, что на этот институт предприниматели и общественность возлагают большие надежды, поэтому он заверил в своей полной поддержке миссии института бизнес-омбудсмена по защите законных прав предпринимателей и инвесторов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185793/
просмотров: 597
Версия для печати
Материалы по теме
Визит Садыра Жапарова в Узбекистан. На повестке переговоры и бизнес-форум
Участники октябрьских событий просят президента обратить на них внимание
Определена дата первого официального визита Садыра Жапарова в Узбекистан
Вы бесценное достояние народа. Садыр Жапаров поздравил женщин с 8 Марта
Достоин ли Садыр Жапаров Нобелевской премии? Опрос
Садыр Жапаров пообещал защищать судей, но предупредил об ответственности
Садыр Жапаров: Состояние и репутация судей упали до беспрецедентного уровня
Президент поздравил кыргызстанцев с Днем ак калпака
Садыр Жапаров поздравил работников судебной системы с праздником
Садыр Жапаров подписал указ о дополнительных мерах по защите предпринимателей
Популярные новости
Финпола больше нет. Постановление о&nbsp;ликвидации структуры подписал премьер Финпола больше нет. Постановление о ликвидации структуры подписал премьер
Прожить на&nbsp;5&nbsp;тысяч сомов. Улукбек Марипов пошел на&nbsp;ярмарку и&nbsp;изучил цены Прожить на 5 тысяч сомов. Улукбек Марипов пошел на ярмарку и изучил цены
Садыр Жапаров подписал указ о&nbsp;дополнительных мерах по&nbsp;защите предпринимателей Садыр Жапаров подписал указ о дополнительных мерах по защите предпринимателей
С&nbsp;1&nbsp;апреля все школьники по&nbsp;стране перейдут на&nbsp;учебу в&nbsp;традиционном формате С 1 апреля все школьники по стране перейдут на учебу в традиционном формате
Бизнес
Весенний драйв стартовал! Участвуй в&nbsp;розыгрыше трех авто и&nbsp;200&nbsp;смартфонов! Весенний драйв стартовал! Участвуй в розыгрыше трех авто и 200 смартфонов!
Лучевая терапия сегодня Лучевая терапия сегодня
Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару
Встречай весну с&nbsp;&laquo;народным&raquo; каталогом! Встречай весну с «народным» каталогом!
9 марта, вторник
14:52
Скандал в Оперном. Артисты работают без трудового договора Скандал в Оперном. Артисты работают без трудового догов...
14:42
Визит Садыра Жапарова в Узбекистан. На повестке переговоры и бизнес-форум
14:36
Лимоны, лампочки, аккумуляторы. В Баткенской области пресекли контрабанду
14:25
Референдум. Форма № 2 останется для милиционеров и членов избирательных комиссий
14:24
Скандал в Оперном. Артисты призывают не распространять в соцсетях ложь