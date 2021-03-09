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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. 8,18 процента жителей Оша не сдали биометрику

В городах и аймаках, где 11 апреля пройдут выборы в местные кенеши, продолжается кампания по сдаче биометрических данных.

В ЦИК отметили, что в Оше граждан, у которых адрес постоянного места жительства, указанный в паспорте, отличается от актуального, — 9 тысяч 568. Всего избирателей — 151 тысяча 154, а проживает 312 тысяч 530 человек. Из них 8,18 процента, если не сдадут биометрику до 27 марта, проголосовать не смогут.

В Бишкеке рискуют лишиться участия в голосовании 11,5 процента избирателей.

В столице проживает 1 миллион 53 тысячи 915 граждан, из которых в списке избирателей зарегистрировано 416 тысяч 749 человек, или 39,5 процента от общего числа бишкекчан.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185772/
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