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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. 11,5 процента избирателей в Бишкеке не смогут проголосовать

11,5 процента избирателей в Бишкеке смогли бы проголосовать, если бы сдали биометрику. Об этом заявила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, в столице проживает 1 миллион 53 тысячи 915 граждан, из которых в списке избирателей зарегистрировано 416 тысяч 749 человек, или 39,5 процента от общего числа бишкекчан.

Для сравнения на выборах депутатов местных кенешей в 2016 году при населении 958 тысяч 500 граждан было зарегистрировано 310 тысяч 530 избирателей, или 32,4 процента. Рост списка избирателей обусловлен работой ЦИК и государственных органов по увеличению охвата населения биометрической регистрацией.

В столице 2 тысячи 273 избирательных участка и 1 тысяча 421 избирательный округ.

Глава ЦИК подняла вопрос актуальности прохождения гражданами биометрической регистрации.

«По Бишкеку на прошлых выборах в списки было включено 310 тысяч избирателей, сейчас 416 тысяч избирателей, и все они распределены по участкам Бишкека согласно закону. Но есть определенные нюансы, над которыми надо поработать усиленно. Сегодня на встрече собралось руководство ГРС, департамента регистрации населения, городских служб. Анализ по форме 2 показал, что она применялась и для подкупа, но изначально была разработана для того, чтобы корректировать несоответствие адреса проживания и прописки. Была прекрасная возможность голосовать там, где гражданам удобно, которой злоупотребили кандидаты партий», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

В целом по стране 344 тысячи граждан не имеют биометрической регистрации, по Бишкеку эта цифра составляет 53 тысячи 911 человек. То есть 11,5 процента населения столицы от 18 лет и старше, которые могли бы быть избирателями, остаются вне списков.

Нуржан Шайлдабекова

Напомним, 1 марта в 23.59 завершился сбор уведомлений и документов для регистрации партий, участвующих в выборах в местные кенеши. В Бишкеке в выборах примут участие 27 партий.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185598/
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