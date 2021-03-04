Местные выборы. Одна из партий отказалась от гонки в БГК

Одна из партий отказалась от участия в выборах в Бишкекский горкенеш. Об этом 24.kg сообщил глава столичной ТИК Кайрат Маматов.

По его словам, это партия «Элдик». Таким образом, на мандаты в БГК претендует 26 политических организаций.

Передумала ранее баллотироваться партия «Бирге-Вместе». «Ата Журт» и «Легалайз» не предоставили своих уполномоченных, не создали избирательные фонды и не внесли залог. «Ата Мекен» и «Содружество народов Кыргызстана» документы не сдали.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках.