Проект новой Конституции. Эксперты заявляют о падении доверия к власти

Эксперты Института медиа полиси отмечают, что нарушение процедуры обсуждения и принятия проекта новой редакции Конституции в Жогорку Кенеше повлечет за собой падение доверия к власти.

Они напоминают, что легитимность Конституции, а значит и политической системы в целом, может быть обеспечена исключительно через достижение широкого консенсуса и строгого соблюдения процедур при принятии нового Основного закона.

«Крайне важно, чтобы новая редакция Конституции принималась в строгом соответствии с положениями, содержащимися в самом Основном законе. Но не менее важно обеспечить широкое вовлечение в процедуру принятия всех сторон общества. Оба эти условия на сегодня не выполняются», — отмечают юристы.

Эксперты подчеркнули, что в соответствии с требованиями статьи 23 Закона «О нормативных правовых актах» срок общественного обсуждения проектов важных документов составляет не менее одного месяца. Соответственно, общественное обсуждение, согласно закону, должно было быть до 9 марта.

Однако профильный парламентский комитет рассмотрел проект новой Конституции 2 марта и одобрил его. Более того, уже сегодня, 3 марта, депутаты собираются рассмотреть проект закона о назначении референдума (вместе с проектом Конституции) в первом чтении.



По мнению юристов, начало рассмотрения проекта в профильном комитете ЖК означает, что проект Конституции уже официально внесен в Жогорку Кенеш и общественные обсуждения тем самым закончились.

«По всем замечаниям и предложениям должны быть подготовлены протоколы разногласий, где должно быть указано, по каким причинам принимаются либо не принимаются замечания и предложения. Такой работы инициаторов проекта не было видно. Фактически общественного обсуждения не было», — добавили в Институте медиа полиси.

Согласно части 2 статьи 66 Закона «О регламенте Жогорку Кенеша», при обсуждении проекта закона о назначении референдума не допускается внесение изменений в текст проекта закона о внесении изменений в Конституцию.

Нардепы не могут вносить правки в проект Основного закона.

Конституционное совещание не проводило общественное обсуждение. При этом его председатель Бекбосун Борубашов отмечал, что депутаты обязаны выставить новую редакцию проекта на общественное обсуждение. Люди должны понимать, за что они голосуют, и иметь возможность вносить свои коррективы до того, как пройдет референдум.

Сегодня Жогорку Кенеш рассматривает и принимает проект Конституции без общественного обсуждения, без учета предложений и замечаний, без соблюдения установленных сроков для общественного обсуждения.

Это влечет за собой резкое падение доверия к действиям власти. Конституция нашей страны сегодня принимается вне консенсуса. Из заключения Института медиа полиси

Основный закон страны после принятия всегда будет вызывать споры о своей легитимности, равно как и принятые на его базе другие законодательные акты.