Действия милиции в отношении журналиста Каната Каниметова признаны незаконными

Прокуратура вынесла акт прокурорского реагирования в отношении сотрудников Аламединского ОВД, которые незаконно проводили досудебное производство в отношении журналиста Каната Каниметова. Об этом сообщает Институт Медиа Полиси со ссылкой на органы надзора.
«Областная прокуратура в ответ на обращение Института Медиа Полиси с просьбой проверить законность действий должностных лиц органов внутренних дел в отношении Каната Каниметова и дать им юридическую оценку, сообщила, что отдельным сотрудникам милиции внесен акт прокурорского реагирования о принятии мер», — сообщили юристы.
Напомним, с 23 марта 2021 года в отношении журналиста велось досудебное производство по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках.
Сотрудники правоохранительных органов пришли в дом на Иссык-Куле, где раньше жил журналист Канат Каниметов, и интересовались его местонахождением. До этого его допрашивали в ГКНБ в рамках уголовного дела в отношении Абдиля Сегизбаева.
Ранее Аламединский районный суд также удовлетворил жалобу Каната Каниметова на действия дознавателя ОВД, который взял подписку о неразглашении после проведения допроса.
Репортер отказался давать подписку о неразглашении. Он был допрошен 12 мая по факту публикации поста в соцсети. На допросе Канат Каниметов напомнил, что его конституционные права включают право на свободу выражения мнения и свободу слова. В случае, если кто-либо из должностных лиц считает, что опубликованная информация порочит их честь и достоинство, то они по закону могут обратиться в суд в установленном гражданском порядке.