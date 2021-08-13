12:36
USD 84.79
EUR 99.60
RUB 1.15
Общество

Действия милиции в отношении журналиста Каната Каниметова признаны незаконными

Прокуратура вынесла акт прокурорского реагирования в отношении сотрудников Аламединского ОВД, которые незаконно проводили досудебное производство в отношении журналиста Каната Каниметова. Об этом сообщает Институт Медиа Полиси со ссылкой на органы надзора.
 
«Областная прокуратура в ответ на обращение Института Медиа Полиси с просьбой проверить законность действий должностных лиц органов внутренних дел в отношении Каната Каниметова и дать им юридическую оценку, сообщила, что отдельным сотрудникам милиции внесен акт прокурорского реагирования о принятии мер», — сообщили юристы.
 
Напомним, с 23 марта 2021 года в отношении журналиста велось досудебное производство по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках.
 
Сотрудники правоохранительных органов пришли в дом на Иссык-Куле, где раньше жил журналист Канат Каниметов, и интересовались его местонахождением. До этого его допрашивали в ГКНБ в рамках уголовного дела в отношении Абдиля Сегизбаева.
 
Ранее Аламединский районный суд также удовлетворил жалобу Каната Каниметова на действия дознавателя ОВД, который взял подписку о неразглашении после проведения допроса. 
 
Репортер отказался давать подписку о неразглашении. Он был допрошен 12 мая по факту публикации поста в соцсети. На допросе Канат Каниметов напомнил, что его конституционные права включают право на свободу выражения мнения и свободу слова. В случае, если кто-либо из должностных лиц считает, что опубликованная информация порочит их честь и достоинство, то они по закону могут обратиться в суд в установленном гражданском порядке.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203924/
просмотров: 778
Версия для печати
Материалы по теме
Начато досудебное производство в отношении главного редактора газеты «Азия Ньюс»
Журналисты Кыргызстана стали победителями престижного конкурса Sigma Awards
В Беларуси проходят массовые обыски в офисах журналистов и правозащитников
Суд отказал Акину Токталиеву в рассмотрении иска против Садыра Жапарова
ГКНБ покушается на свободу слова и мнений. Комментарий Института Медиа Полиси
Пресс-конференция Камчыбека Ташиева: журналистов некоторых СМИ не пустили
Скончался бывший директор государственного ИА «Кабар» Станбек Усупов
Не понравился вопрос. Глава Чуйской области выгнал журналиста из своего кабинета
В Кыргызстане стартовала информационная кампания по защите журналистов
Садыр Жапаров написал письмо премьеру Великобритании
Популярные новости
Перенос учебного года. А&nbsp;вы&nbsp;согласны? Опрос Перенос учебного года. А вы согласны? Опрос
Массовые драки. Мигрантов предлагают пожизненно высылать из&nbsp;России Массовые драки. Мигрантов предлагают пожизненно высылать из России
Нападение на&nbsp;кассира SMagic. Блогер раскритиковал реакцию российских чиновников Нападение на кассира SMagic. Блогер раскритиковал реакцию российских чиновников
Известный российский шансонье Александр Новиков посетил родную школу в&nbsp;Бишкеке Известный российский шансонье Александр Новиков посетил родную школу в Бишкеке
Бизнес
Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана
Что делать, чтобы не&nbsp;остаться без газа? В&nbsp;августе должников начнут отключать Что делать, чтобы не остаться без газа? В августе должников начнут отключать
Основные причины, почему стоит продолжать обучение в&nbsp;магистратуре КГИПИ Основные причины, почему стоит продолжать обучение в магистратуре КГИПИ
Депозитная акция &laquo;Керемет Банка&raquo; продолжается! Поздравляем первых победителей! Депозитная акция «Керемет Банка» продолжается! Поздравляем первых победителей!
13 августа, пятница
12:22
Чиновники Баткенской области нанесли государству ущерб в три миллиона сомов Чиновники Баткенской области нанесли государству ущерб...
12:06
Действия милиции в отношении журналиста Каната Каниметова признаны незаконными
12:01
Нападение на кассира SMagic. Подозреваемого водворили в ИВС
12:00
Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана
11:49
Штатно, без сбоев. «Кумтор» работает на полной производственной скорости