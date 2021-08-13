Действия милиции в отношении журналиста Каната Каниметова признаны незаконными

Прокуратура вынесла акт прокурорского реагирования в отношении сотрудников Аламединского ОВД, которые незаконно проводили досудебное производство в отношении журналиста Каната Каниметова. Об этом сообщает Институт Медиа Полиси со ссылкой на органы надзора.

«Областная прокуратура в ответ на обращение Института Медиа Полиси с просьбой проверить законность действий должностных лиц органов внутренних дел в отношении Каната Каниметова и дать им юридическую оценку, сообщила, что отдельным сотрудникам милиции внесен акт прокурорского реагирования о принятии мер», — сообщили юристы.

Напомним, с 23 марта 2021 года в отношении журналиста велось досудебное производство по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках.

Ранее Аламединский районный суд также удовлетворил жалобу Каната Каниметова на действия дознавателя ОВД, который взял подписку о неразглашении после проведения допроса.