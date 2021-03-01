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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. 15 партий в Бишкеке и 6 в Оше уже сдали документы

Партии продолжают сдавать документы, включая списки кандидатов и избирательный залог. В Бишкеке из 30 политорганизаций полный пакет представили 15 политорганизаций, в Оше из 10 — шесть.

Список политобъединений, баллотирующихся в БГК и сдавших положенные документы:

  • «Улутман»;
  • «Ак Бата»;
  • «Замандаш»;
  • Партия демократического движения Кыргызстана;
  • «Реформа»;
  • «Наш народ»;
  • Партия коммунистов Кыргызстана;
  • «Свобода выбора»;
  • «Патриот»;
  • НДПК;
  • «Эмгек»;
  • «Бутун Кыргызстан»;
  • «Народная партия»;
  • «Власть народу»;
  • Социалистическая партия Кыргызстана.

В Ошский горкенеш баллотируются  10 партий. Из них сдали документы шесть:

  • «Бутун Кыргызстан»;
  • «Бир Бол»;
  • «Ыйман нуру»;
  • «Улуттар биримдиги»;
  • «Ата Журт Кыргызстан»;
  • «Ишеним».

ТИК напоминает: срок подачи документов истекает 1 марта в 23.59. Выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185060/
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