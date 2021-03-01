Местные выборы. 15 партий в Бишкеке и 6 в Оше уже сдали документы

Партии продолжают сдавать документы, включая списки кандидатов и избирательный залог. В Бишкеке из 30 политорганизаций полный пакет представили 15 политорганизаций, в Оше из 10 — шесть.
Список политобъединений, баллотирующихся в БГК и сдавших положенные документы:
- «Улутман»;
- «Ак Бата»;
- «Замандаш»;
- Партия демократического движения Кыргызстана;
- «Реформа»;
- «Наш народ»;
- Партия коммунистов Кыргызстана;
- «Свобода выбора»;
- «Патриот»;
- НДПК;
- «Эмгек»;
- «Бутун Кыргызстан»;
- «Народная партия»;
- «Власть народу»;
- Социалистическая партия Кыргызстана.
В Ошский горкенеш баллотируются 10 партий. Из них сдали документы шесть:
- «Бутун Кыргызстан»;
- «Бир Бол»;
- «Ыйман нуру»;
- «Улуттар биримдиги»;
- «Ата Журт Кыргызстан»;
- «Ишеним».
ТИК напоминает: срок подачи документов истекает 1 марта в 23.59. Выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.