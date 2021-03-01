Местные выборы. 15 партий в Бишкеке и 6 в Оше уже сдали документы

Партии продолжают сдавать документы, включая списки кандидатов и избирательный залог. В Бишкеке из 30 политорганизаций полный пакет представили 15 политорганизаций, в Оше из 10 — шесть.

Список политобъединений, баллотирующихся в БГК и сдавших положенные документы:

«Улутман»;

«Ак Бата»;

«Замандаш»;

Партия демократического движения Кыргызстана;

«Реформа»;

«Наш народ»;

Партия коммунистов Кыргызстана;

«Свобода выбора»;

«Патриот»;

НДПК;

«Эмгек»;

«Бутун Кыргызстан»;

«Народная партия»;

«Власть народу»;

Социалистическая партия Кыргызстана.

В Ошский горкенеш баллотируются 10 партий. Из них сдали документы шесть:

«Бутун Кыргызстан»;

«Бир Бол»;

«Ыйман нуру»;

«Улуттар биримдиги»;

«Ата Журт Кыргызстан»;

«Ишеним».

ТИК напоминает: срок подачи документов истекает 1 марта в 23.59. Выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.