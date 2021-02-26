Местные выборы. Партиям разрешено менять в списке порядок кандидатов

Партиям, участвующим в местных выборах, разрешено менять порядок кандидатов в предвыборном списке. Глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов дал пояснения 24.kg.

По его словам, эта норма прописана в законе об органах местного самоуправления. «У партий, баллотирующихся на местных выборах, в списке кандидатов внутрипартийный мягкий рейтинг. Он позволяет менять порядок в перечне до вручения мандатов», — сказал Кайрат Маматов.

На сегодня 26 партий заявили желание участвовать в выборах депутатов Бишкекского городского кенеша. Четыре из них провели съезды — НДПК, «Реформа», «Эмгек» и «Ыйман нуру». Две внесли избирательный залог в сумме 50 тысяч сомов — Партия коммунистов Кыргызстана и «Эмгек». Все партии представили своих уполномоченных, кроме «Легалайза» и «Ата Журта». Партия «Бирге-Вместе» отказалась от участия.

По состоянию на 26 февраля список партий, подавших уведомления, выглядит так:

«Улутман»;

«Тынчтык»;

«Айкол Кыргызстан»;

«Кыргызстан»;

«Ак Бата»;

Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана;

«Замандаш»;

Партия демократического движения Кыргызстана;

«Реформа»;

«Наш народ»;

Партия коммунистов Кыргызстана;

«Ынтымак»;

«Свобода выбора»;

«Ишеним»;

«Социал-демократы Кыргызстана»;

«Патриот»;

НДПК;

Партия зеленых;

«Ыйман нуру»;

«Легалайз»;

«Ата Мекен»;

«Эмгек»;

«Бутун Кыргызстан»;

«Улуу Журт»;

«Республика».

С участием «Ата Журта» вопрос открытый.

В Ошский горкенеш баллотируются пока 10 партий.

«Тилектештик»;

«Бутун Кыргызстан»;

«Бир Бол»;

«Ынтымак»;

«Ыйман нуру»;

«Улуттар биримдиги»;

«Ата Журт»;

«Улуу Журт»;

«Ишеним»;

«Элдик».

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Местные выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.