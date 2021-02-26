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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Партиям разрешено менять в списке порядок кандидатов

Партиям, участвующим в местных выборах, разрешено менять порядок кандидатов в предвыборном списке. Глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов дал пояснения 24.kg.  

По его словам, эта норма прописана в законе об органах местного самоуправления. «У партий, баллотирующихся на местных выборах, в списке кандидатов внутрипартийный мягкий рейтинг. Он позволяет менять порядок в перечне до вручения мандатов», — сказал Кайрат Маматов.

На сегодня 26 партий заявили желание участвовать в выборах депутатов Бишкекского городского кенеша. Четыре из них провели съезды — НДПК, «Реформа», «Эмгек» и «Ыйман нуру». Две внесли избирательный залог в сумме 50 тысяч сомов — Партия коммунистов Кыргызстана и «Эмгек». Все партии представили своих уполномоченных, кроме «Легалайза» и «Ата Журта». Партия «Бирге-Вместе» отказалась от участия.

По состоянию на 26 февраля список партий, подавших уведомления, выглядит так:

  • «Улутман»;
  • «Тынчтык»;
  • «Айкол Кыргызстан»;
  • «Кыргызстан»;
  • «Ак Бата»;
  • Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана;
  • «Замандаш»;
  • Партия демократического движения Кыргызстана;
  • «Реформа»;
  • «Наш народ»;
  • Партия коммунистов Кыргызстана;
  • «Ынтымак»;
  • «Свобода выбора»;
  • «Ишеним»;
  • «Социал-демократы Кыргызстана»;
  • «Патриот»;
  • НДПК;
  • Партия зеленых;
  • «Ыйман нуру»;
  • «Легалайз»;
  • «Ата Мекен»;
  • «Эмгек»;
  • «Бутун Кыргызстан»;
  • «Улуу Журт»;
  • «Республика».

С участием «Ата Журта» вопрос открытый.

В Ошский горкенеш баллотируются пока 10 партий. 

  • «Тилектештик»;
  • «Бутун Кыргызстан»;
  • «Бир Бол»;
  • «Ынтымак»;
  • «Ыйман нуру»;
  • «Улуттар биримдиги»;
  • «Ата Журт»;
  • «Улуу Журт»;
  • «Ишеним»;
  • «Элдик».

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Местные выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184764/
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