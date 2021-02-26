Местные выборы. Партиям разрешено менять в списке порядок кандидатов

Партиям, участвующим в местных выборах, разрешено менять порядок кандидатов в предвыборном списке. Глава Бишкекской ТИК Кайрат Маматов дал пояснения 24.kg.
По его словам, эта норма прописана в законе об органах местного самоуправления. «У партий, баллотирующихся на местных выборах, в списке кандидатов внутрипартийный мягкий рейтинг. Он позволяет менять порядок в перечне до вручения мандатов», — сказал Кайрат Маматов.
На сегодня 26 партий заявили желание участвовать в выборах депутатов Бишкекского городского кенеша. Четыре из них провели съезды — НДПК, «Реформа», «Эмгек» и «Ыйман нуру». Две внесли избирательный залог в сумме 50 тысяч сомов — Партия коммунистов Кыргызстана и «Эмгек». Все партии представили своих уполномоченных, кроме «Легалайза» и «Ата Журта». Партия «Бирге-Вместе» отказалась от участия.
По состоянию на 26 февраля список партий, подавших уведомления, выглядит так:
- «Улутман»;
- «Тынчтык»;
- «Айкол Кыргызстан»;
- «Кыргызстан»;
- «Ак Бата»;
- Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана;
- «Замандаш»;
- Партия демократического движения Кыргызстана;
- «Реформа»;
- «Наш народ»;
- Партия коммунистов Кыргызстана;
- «Ынтымак»;
- «Свобода выбора»;
- «Ишеним»;
- «Социал-демократы Кыргызстана»;
- «Патриот»;
- НДПК;
- Партия зеленых;
- «Ыйман нуру»;
- «Легалайз»;
- «Ата Мекен»;
- «Эмгек»;
- «Бутун Кыргызстан»;
- «Улуу Журт»;
- «Республика».
С участием «Ата Журта» вопрос открытый.
В Ошский горкенеш баллотируются пока 10 партий.
- «Тилектештик»;
- «Бутун Кыргызстан»;
- «Бир Бол»;
- «Ынтымак»;
- «Ыйман нуру»;
- «Улуттар биримдиги»;
- «Ата Журт»;
- «Улуу Журт»;
- «Ишеним»;
- «Элдик».
ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Местные выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.