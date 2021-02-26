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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

В предварительный список избирателей вошли 3 миллиона 304 тысячи человек

С 20 февраля предварительные списки избирателей на выборы депутатов местных кенешей вывешены на 2 тысячах 273 избирательных участках для ознакомления и уточнения.

Количество избирателей составляет 3 миллиона 304 тысячи человек. Из них мужчин — 1 миллион 580 тысяч, женщин — 1 миллион 723 тысячи 854.

Каждый избиратель до 27 марта 2021 года может уточнить себя в списке избирателей.

Ознакомиться можно на государственном портале избирателей «Тизме» — «tizme.gov.kg», на своем избирательном участке и позвонив или отправив на номер 119 SMS с указанием своего ПИН-номера, указанного в паспорте. Уточняется, что звонок и SMS бесплатно.

В случае обнаружения любой ошибки или неточности в списке избиратели вправе обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию с заявлением об уточнении данных в списке избирателей, предъявив паспорт (ID-карту), копия которого прикладывается к заявлению.

При подаче заявления на избирательном участке избиратель обязательно проходит биометрическую идентификацию.

Избиратель может также подать электронное заявление об уточнении данных в списке избирателей через сервис «Кабинет избирателя» на государственном портале избирателей «Тизме» — «tizme.gov.kg».

11 марта будет сформирован контрольный список избирателей, а окончательный появится до 1 апреля.

В список избирателей на выборах депутатов местных кенешей включаются граждане 18 лет и старше, прошедшие биометрическую регистрацию и имеющие прописку. ЦИК напоминает: если гражданин состоит только на регистрационном учете, но прописан в другом месте, то принять участие в голосовании он не сможет.

В Центризбиркоме отметили, если на 11 апреля будет также назначен референдум по принятию проекта новой Конституции, то список избирателей будет готовиться отдельно и явка также будет считаться отдельно.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184685/
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