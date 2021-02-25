Местные выборы. Две партии внесли избирательный залог

Две партии, баллотирующиеся в БГК, внесли избирательный залог. Об этом 24.kg сообщил председатель Бишкекской ТИК Кайрат Маматов.
По его словам, это «Эмгек» и Партия коммунистов Кыргызстана. Он напомнил, что сумма залога для политорганизаций, идущих на выборы в горкенеши Бишкека и Оша, — 50 тысяч сомов.
Кайрат Маматов добавил, что сегодня заявку на участие в кампании подала партия «Республика». «Что касается уполномоченных, то на сегодня их представили все партии, кроме «Ата Журта» и «Легалайза», — сказал Кайрат Маматов.
По состоянию на 25 февраля список партий, подавших уведомления, выглядит так:
- «Улутман»;
- «Тынчтык»;
- «Айкол Кыргызстан»;
- «Кыргызстан»;
- «Ак Бата»;
- Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана;
- «Замандаш»;
- Партия демократического движения Кыргызстана;
- «Реформа»;
- «Наш народ»;
- Партия коммунистов Кыргызстана;
- «Ынтымак»;
- «Свобода выбора»;
- «Ишеним»;
- «Социал-демократы Кыргызстана»;
- «Патриот»;
- НДПК;
- Партия зеленых;
- «Ыйман нуру»;
- «Легалайз»;
- «Ата Мекен»;
- «Эмгек»;
- «Бутун Кыргызстан»;
- «Улуу Журт»;
- «Республика».
С участием «Ата Журта» вопрос открытый. Накануне, партия «Бирге-Вместе» отказалась баллотироваться.
ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Местные выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.