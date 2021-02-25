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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Две партии внесли избирательный залог

Две партии, баллотирующиеся в БГК, внесли избирательный залог. Об этом 24.kg сообщил председатель Бишкекской ТИК Кайрат Маматов.

По его словам, это «Эмгек» и Партия коммунистов Кыргызстана. Он напомнил, что сумма залога для политорганизаций, идущих на выборы в горкенеши Бишкека и Оша, — 50 тысяч сомов.

Кайрат Маматов добавил, что сегодня заявку на участие в кампании подала партия «Республика». «Что касается уполномоченных, то на сегодня их представили все партии, кроме «Ата Журта» и «Легалайза», — сказал Кайрат Маматов.

По состоянию на 25 февраля список партий, подавших уведомления, выглядит так:

  • «Улутман»;
  • «Тынчтык»;
  • «Айкол Кыргызстан»;
  • «Кыргызстан»;
  • «Ак Бата»;
  • Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана;
  • «Замандаш»;
  • Партия демократического движения Кыргызстана;
  • «Реформа»;
  • «Наш народ»;
  • Партия коммунистов Кыргызстана;
  • «Ынтымак»;
  • «Свобода выбора»;
  • «Ишеним»;
  • «Социал-демократы Кыргызстана»;
  • «Патриот»;
  • НДПК;
  • Партия зеленых;
  • «Ыйман нуру»;
  • «Легалайз»;
  • «Ата Мекен»;
  • «Эмгек»;
  • «Бутун Кыргызстан»;
  • «Улуу Журт»;
  • «Республика».

С участием «Ата Журта» вопрос открытый. Накануне, партия «Бирге-Вместе» отказалась баллотироваться.

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Местные выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184664/
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