Местные выборы. Две партии внесли избирательный залог

Две партии, баллотирующиеся в БГК, внесли избирательный залог. Об этом 24.kg сообщил председатель Бишкекской ТИК Кайрат Маматов.

По его словам, это «Эмгек» и Партия коммунистов Кыргызстана. Он напомнил, что сумма залога для политорганизаций, идущих на выборы в горкенеши Бишкека и Оша, — 50 тысяч сомов.

Кайрат Маматов добавил, что сегодня заявку на участие в кампании подала партия «Республика». «Что касается уполномоченных, то на сегодня их представили все партии, кроме «Ата Журта» и «Легалайза», — сказал Кайрат Маматов.

По состоянию на 25 февраля список партий, подавших уведомления, выглядит так:

«Улутман»;

«Тынчтык»;

«Айкол Кыргызстан»;

«Кыргызстан»;

«Ак Бата»;

Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана;

«Замандаш»;

Партия демократического движения Кыргызстана;

«Реформа»;

«Наш народ»;

Партия коммунистов Кыргызстана;

«Ынтымак»;

«Свобода выбора»;

«Ишеним»;

«Социал-демократы Кыргызстана»;

«Патриот»;

НДПК;

Партия зеленых;

«Ыйман нуру»;

«Легалайз»;

«Ата Мекен»;

«Эмгек»;

«Бутун Кыргызстан»;

«Улуу Журт»;

«Республика».

С участием «Ата Журта» вопрос открытый. Накануне, партия «Бирге-Вместе» отказалась баллотироваться.

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Местные выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.