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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. В ТИК города Ош подали уведомления 10 партий

Десять партий заявили о намерении баллотироваться в Ошский горкенеш. Об этом 24.kg сообщил спецпредставитель по югу и глава ТИК Расулбек Кадыров.

По его словам, сегодня об участии в гонке заявила партия «Элдик».

Таким образом, пока 10 политических организаций решили баллотироваться:

  • «Тилектештик»;
  • «Бутун Кыргызстан»;
  • «Бир Бол»;
  • «Ынтымак»;
  • «Ыйман нуру»;
  • «Улуттар биримдиги»;
  • «Ата Журт»;
  • «Улуу Журт»;
  • «Ишеним»;
  • «Элдик».

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Местные выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184645/
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