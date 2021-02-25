Местные выборы. В ТИК города Ош подали уведомления 10 партий

Десять партий заявили о намерении баллотироваться в Ошский горкенеш. Об этом 24.kg сообщил спецпредставитель по югу и глава ТИК Расулбек Кадыров.
По его словам, сегодня об участии в гонке заявила партия «Элдик».
Таким образом, пока 10 политических организаций решили баллотироваться:
- «Тилектештик»;
- «Бутун Кыргызстан»;
- «Бир Бол»;
- «Ынтымак»;
- «Ыйман нуру»;
- «Улуттар биримдиги»;
- «Ата Журт»;
- «Улуу Журт»;
- «Ишеним»;
- «Элдик».
ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Местные выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.