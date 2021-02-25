Местные выборы. В ТИК города Ош подали уведомления 10 партий

Десять партий заявили о намерении баллотироваться в Ошский горкенеш. Об этом 24.kg сообщил спецпредставитель по югу и глава ТИК Расулбек Кадыров.

По его словам, сегодня об участии в гонке заявила партия «Элдик».

Таким образом, пока 10 политических организаций решили баллотироваться:

«Тилектештик»;

«Бутун Кыргызстан»;

«Бир Бол»;

«Ынтымак»;

«Ыйман нуру»;

«Улуттар биримдиги»;

«Ата Журт»;

«Улуу Журт»;

«Ишеним»;

«Элдик».

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Местные выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.