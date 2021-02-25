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Власть

Садыр Жапаров призвал студентов российских вузов возвращаться и развивать страну

Садыр Жапаров встретился с кыргызстанскими студентами и соотечественниками в Москве в рамках своего первого официального визита в Российскую Федерацию. Об этом сообщила пресс-служба президента.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

Глава государства отметил, что в учебных заведениях России обучается более 16 тысяч кыргызстанцев, из которых почти половина получают знания на бюджетной основе по целевым квотам.

«Вы наше новое поколение, которое будет ключевой силой в будущем развитии Кыргызстана. Ваши знания – большой ресурс. После выпуска и возвращения на родину, я призываю вас внести свой вклад в развитие многих отраслей и секторов нашей страны», - сказал Садыр Жапаров.

Он подробно остановился на проводимой работе по совершенствованию системы отбора государственных служащих, в результате чего выпускники, получившие хорошее образование и готовые добросовестно трудиться на благо страны, получат возможность по устройству на государственные должности.

Президент заявил, что достичь всех поставленных целей и задач можно только совместными усилиями и пожелал соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и светлого будущего их семьям.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184540/
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