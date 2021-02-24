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Власть

Экстрадиция осужденных. Замгенпрокурора раскритиковали за незнание конвенций

Около 2 тысяч кыргызстанцев осуждены за рубежом. Об этом на заседании парламента сообщил депутат Умбеталы Кыдыралиев.

Отметим, сегодня в парламенте рассматривают вопрос ратификации международных договоров о передаче осужденных лиц, выдаче граждан и взаимной правовой помощи по уголовным делам.

По данным депутата, 1,5 тысячи человек осуждены в России, 220 — в Казахстане, 20 — в Узбекистане, 34 — в Таджикистане.

Он спросил, как Генпрокуратура намерена экстрадировать кыргызстанцев на родину.

Замглавы ведомства Турусбек Ишеналиев ответил, что надзорный орган действует в рамках Минской и Кишиневской конвенций.

Умбеталы Кыдыралиев заявил, что прокурорский чиновник вводит людей в заблуждение. Он напомнил, что экстрадиция ведется по соглашению, принятому в 1998 году в Москве. Турусбек Ишеналиев ответил, что у него нет информации по этому поводу.

Нардеп раскритиковал прокурора за незнание вопроса.

«Вы приходите и ничего не знаете. Вы не знаете, какие конвенции применяются. Мы говорим о судьбах тысяч людей. Они ждут, когда их родственников прокуратура привезет на родину», — возмутился депутат.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184435/
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