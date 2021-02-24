Местные выборы. Еще две партии подали уведомления об участии в выборах в Оше

Девять партий заявили о намерении баллотироваться в Ошский горкенеш. Об этом 24.kg сообщил спецпредставитель по югу и глава ТИК Расулбек Кадыров.
По его словам, представители партии «Ыйман нуру» исправили ошибки и документы привели в соответствие с требованиями. Сегодня также уведомили ТИК об участии в гонке партии «Ишеним» и «Улуу Журт».
Таким образом, на сегодня девять политических организаций заявили о том, что будут баллотироваться:
- «Тилектештик»;
- «Бутун Кыргызстан»;
- «Бир Бол»;
- «Ынтымак»;
- «Ыйман нуру»;
- «Улуттар биримдиги»;
- «Ата Журт»;
- «Улуу Журт»;
- «Ишеним».
ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Местные выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.