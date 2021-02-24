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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Еще две партии подали уведомления об участии в выборах в Оше

Девять партий заявили о намерении баллотироваться в Ошский горкенеш. Об этом 24.kg сообщил спецпредставитель по югу и глава ТИК Расулбек Кадыров.

По его словам, представители партии «Ыйман нуру» исправили ошибки и документы привели в соответствие с требованиями. Сегодня также уведомили ТИК об участии в гонке партии «Ишеним» и «Улуу Журт».

Таким образом, на сегодня девять политических организаций заявили о том, что будут баллотироваться:

  • «Тилектештик»;
  • «Бутун Кыргызстан»;
  • «Бир Бол»;
  • «Ынтымак»;
  • «Ыйман нуру»;
  • «Улуттар биримдиги»;
  • «Ата Журт»;
  • «Улуу Журт»;
  • «Ишеним».

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Местные выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184434/
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