Два кыргызстанца находятся под стражей в Южной Корее

В 2020 году 332 кыргызстанца получили разрешение на работу в Южной Корее. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил заместитель генпрокурора Турусбек Ишеналиев.

Депутаты рассматривают вопрос ратификации международных договоров о передаче осужденных лиц, выдаче граждан и взаимной правовой помощи по уголовным делам.

По его словам, в прошлом году в отношении граждан Южной Кореи было возбуждено 10 уголовных дел.

«В настоящий момент два кыргызстанца находятся под стражей в этой стране. Еще один наш гражданин отбыл свое наказание и был освобожден из мест лишения свободы», — сказал Турусбек Ишеналиев.