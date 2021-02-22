17:46
USD 84.64
EUR 102.70
RUB 1.14
Власть

Бизнесмен предложил построить в Таласской области нефтеперерабатывающий завод

Предприниматель предложил построить в Таласской области нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, первый заместитель руководителя аппарата президента Медербек Сатыев провел совещание по инвестиционной политике в нефтеперерабатывающей отрасли.

«На совещании предложен инвестиционный проект с применением немецких технологий. Инициатор проекта, генеральный директор ОАО «Темирлан-Ойл» Мухит Оразбаев предложил возвести нефтеперерабатывающий завод в СЭЗ «Маймак» Таласской области на основе сырой нефти месторождения Кумколь (Казахстан)», — говорится в сообщении.

Первый замруководителя аппарата Медербек Сатыев заверил, что государство всегда будет гарантировать поддержку и защиту законных прав инвесторов, развивающих экономику КР, а также создающих рабочие места.

В итоге стороны пришли к согласию по дальнейшему совершенствованию условий инвестирования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184321/
просмотров: 268
Версия для печати
Материалы по теме
В Таласе бизнесмен пытался дать взятку начальнику Судебного департамента региона
Скандал вокруг Чалдыбарской школы-интерната. Нового директора не назначали
Жители Таласа выступают против директора Чалдыбарской школы для детей-сирот
Передвижные пункты милиции Таласского района сделали больше 200 выездов за год
Пожар в точке фастфуда в Таласской области потушен
Пожар в точке фастфуда. Четыре человека в крайне тяжелом состоянии
В Таласе горит точка фастфуда. Пострадали девять человек
В Таласе построят комплекс имени Болота Шера
Таласская областная библиотека нуждается в новом здании
Сутки будут сказывать «Манас» в Таласе в честь празднования Дня эпоса
Популярные новости
Еще слаб. У&nbsp;главы ГКНБ закружилась голова, но&nbsp;он&nbsp;продолжил встречу с&nbsp;баткенцами Еще слаб. У главы ГКНБ закружилась голова, но он продолжил встречу с баткенцами
Что Садыр Жапаров намерен обсудить с&nbsp;Владимиром Путиным? Интервью с&nbsp;главой МИД Что Садыр Жапаров намерен обсудить с Владимиром Путиным? Интервью с главой МИД
Митинг за&nbsp;Райымбека Матраимова. Депутат предлагает организовать антимитинг Митинг за Райымбека Матраимова. Депутат предлагает организовать антимитинг
К&nbsp;третьей волне подготовились плохо. Первый вице-премьер раскритиковал Минздрав К третьей волне подготовились плохо. Первый вице-премьер раскритиковал Минздрав
Бизнес
Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay Пополняйте MBank online без комиссии через мобильное приложение MegaPay
Второй телефон в&nbsp;подарок при покупке смартфона INOI 5 2021 Второй телефон в подарок при покупке смартфона INOI 5 2021
&laquo;Дружба&raquo; Финразведки и&nbsp;Финпола: в&nbsp;свою пользу, но&nbsp;против бизнеса и&nbsp;инвесторов «Дружба» Финразведки и Финпола: в свою пользу, но против бизнеса и инвесторов
Открытое обращение турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş Открытое обращение турецкой компании GATA HAVAYOLLARIVE TAŞIMACILIK A.Ş
22 февраля, понедельник
17:30
Бизнесмен предложил построить в Таласской области нефтеперерабатывающий завод Бизнесмен предложил построить в Таласской области нефте...
17:27
Бардак. Никакой реакции мэрии Бишкека на несанкционированные аттракционы нет
17:09
Экспертиза не подтвердила изнасилование девочки с инвалидностью в Бишкеке
17:03
Доведение школьника до самоубийства. Суд оставил приговор охранникам в силе
16:34
Запугала стариков. Татьяна Синюк препятствует закрытию «Луча солнца»