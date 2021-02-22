Бизнесмен предложил построить в Таласской области нефтеперерабатывающий завод

Предприниматель предложил построить в Таласской области нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, первый заместитель руководителя аппарата президента Медербек Сатыев провел совещание по инвестиционной политике в нефтеперерабатывающей отрасли.

«На совещании предложен инвестиционный проект с применением немецких технологий. Инициатор проекта, генеральный директор ОАО «Темирлан-Ойл» Мухит Оразбаев предложил возвести нефтеперерабатывающий завод в СЭЗ «Маймак» Таласской области на основе сырой нефти месторождения Кумколь (Казахстан)», — говорится в сообщении.

Первый замруководителя аппарата Медербек Сатыев заверил, что государство всегда будет гарантировать поддержку и защиту законных прав инвесторов, развивающих экономику КР, а также создающих рабочие места.

В итоге стороны пришли к согласию по дальнейшему совершенствованию условий инвестирования.