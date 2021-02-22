Местные выборы. Еще одна партия заявила о намерении баллотироваться в БГК

Еще одна партия подала уведомление в ТИК Бишкека. Об этом 24.kg сообщил глава территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов.

По его словам, партия «Кыргызстан» будет участвовать в избирательной кампании. Ранее об участии заявили «Ак Бата», Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана, «Замандаш», Партия демократического движения Кыргызстана, «Реформа», «Наш народ», Партия коммунистов Кыргызстана, «Ынтымак», «Свобода выбора», «Ишеним», «Ата Журт», «Бирге-Вместе», «Социал-демократы Кыргызстана», «Патриот», НДПК, Партия зеленых, «Ыйман нуру», «Легалайз», «Ата Мекен», «Эмгек», «Бутун Кыргызстан» и «Улуу Журт».

Таким образом, на сегодня 23 политорганизации планируют участвовать в гонке за мандаты Бишкекского горкенеша.

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Местные выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.