Местные выборы. Семь партий намерены баллотироваться в Ошский горкенеш

Семь партий заявили о намерении баллотироваться в Ошский горкенеш. Об этом 24.kg сообщил спецпредставитель по югу и глава ТИК Расулбек Кадыров.

По его словам, представители партии «Ыйман нуру» исправили ошибки и документы привели в соответствие с требованиями. Таким образом, на сегодня семь политических организаций уведомили об участии в гонке — «Тилектештик», «Бутун Кыргызстан», «Бир Бол», «Ынтымак», «Ыйман нуру», «Улуттар биримдиги» и «Ата Журт».

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Местные выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.