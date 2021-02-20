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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Шесть партий собрались баллотироваться в Ошский горкенеш

Шесть партий заявили о намерении баллотироваться в Ошский горкенеш. Об этом 24.kg сообщил спецпредставитель по югу и глава ТИК Расулбек Кадыров.

По его словам, представители партии «Ыйман нуру» исправили ошибки и документы привели в соответствие с требованиями. Таким образом, на сегодня шесть политических организаций уведомили об участии в гонке — «Тилектештик», «Бутун Кыргызстан», «Бир Бол», «Ынтымак», «Ыйман нуру» и «Улуттар биримдиги».

Отметим, последняя является партией экс-мэра Оша Мелиса Мырзакматова.

ТИК напоминает: срок подачи уведомлений истекает 1 марта в 23.59. Местные выборы в 448 местных кенешей пройдут 11 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184168/
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