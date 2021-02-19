Садыр Жапаров предложил продлить сроки перекрестного года с Россией

Президент Садыр Жапаров написал статью «Союзнические узы» в преддверии своего первого официального визита в Москву. Она опубликована в правительственной газете «Слово Кыргызстана».

Он, в частности, отметил, что 2020-й, объявленный перекрестным годом России и Кыргызстана, стал еще одним стимулом для дальнейшего развития отношений между странами.

По его словам, целями более 200 мероприятий, включенных в программу перекрестного года, стали «активизация двустороннего взаимодействия, развитие прямых дружеских контактов граждан наших стран».

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«К сожалению, как известно, пандемия внесла свои внезапные коррективы в совместные планы, и не все задуманное воплотилось. Удалось провести торжественное открытие перекрестного года, однако часть мероприятий пришлось переформатировать. В онлайн-режиме прошли и День России в Кыргызстане, и День независимости Кыргызстана в России», — говорится в статье.

Садыр Жапаров предлагает продлить сроки проведения перекрестного года.

«Уверен, что найду поддержку в этом вопросе со стороны российского руководства», — отметил он.

Напомним, ожидается, что в конце февраля Садыр Жапаров отправится в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.