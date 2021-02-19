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Власть

Кыргызстан настаивает на более практических мероприятиях по программам ООН

«В рамках запуска рамочной программы ООН необходим переход к более практическим мероприятиям», — заявил первый вице-премьер-министр Артем Новиков во время онлайн-встречи с представителями всех агентств Организации Объединенных Наций в Кыргызстане.

Артем Новиков поблагодарил ООН за оказанную гуманитарную и техническую помощь в период кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Он также отметил работу группы по координации реагирования на чрезвычайные ситуации и актуальность реагирования на социально-экономические последствия кризиса. 

Участники встречи обсудили основные подходы, предложенные ООН в рамках рамочной программы.

Артем Новиков обратил внимание на необходимость перехода к более практическим мероприятиям в части установки необходимого оборудования для медицинских учреждений, формированию системы предварительного осмотра и медицинского контроля за состоянием здоровья детей, созданию лабораторий по определению геномов новых штаммов вирусных инфекций, социальной поддержки граждан и повышению экономической активности предпринимательского сектора.

Постоянный координатор системы ООН в Кыргызстане Озонния Ожиело отметил эффективную и слаженную работу с правительством и заверил, что организация готова в максимально оперативном порядке оказать содействие в доработке рамочного документа. Он также рассказал, что на 2021-2022 года со стороны системы ООН и доноров будет выделена значительная сумма на реализацию программы.

Стороны договорились до 10 марта доработать разделы рамочной программы по пяти ключевым направлениям для внесения на утверждение руководства правительства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/184029/
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