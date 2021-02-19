Что Садыр Жапаров намерен обсудить с Владимиром Путиным? Интервью с главой МИД

Все президенты Кыргызстана начинали международные контакты с совершения своего первого официального визита в Российскую Федерацию. Садыр Жапаров не стал исключением. В конце февраля он отправится в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.

Россия — стратегический партнер нашей страны. Об этом все президенты тоже подчеркивают всегда и везде.

Министр иностранных дел КР Руслан Казакбаев согласился ответить на вопросы 24.kg в преддверии первого важного политического события для новой власти.

— Руслан Айтбаевич, предстоящий первый официальный визит президента Садыра Жапарова в Москву эксперты называют стратегически верным, поскольку Российская Федерация является одним из основных партнеров и союзников Кыргызстана. Вы можете назвать основные темы переговоров президентов двух стран, что важно решить в первую очередь для официального Бишкека?

— Поддерживаю мнение экспертов о важности первого зарубежного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Россию и считаю это вполне объяснимым.

Россия — наш надежный союзник и долгосрочный стратегический партнер. Для нас — Россия всегда была и будет ключевым партнером по вопросам международной политики, безопасности, экономического и культурного развития. Мы выступаем с единых позиций в рамках международных организаций и региональных интеграционных объединений. Это, прежде всего, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС.

В Кыргызстане высоко ценят оказываемую Россией гуманитарную и техническую помощь и благодарны за содействие в урегулировании поствыборного политического кризиса 5-10 октября 2020 года в нашей стране.

Отдельно хотел бы отметить, что Кыргызстан является одной из немногочисленных стран бывшего Советского Союза, где статус русского языка официально закреплен в Конституции и законах страны. В Кыргызстане русский язык представлен во всех сферах жизнедеятельности: в медийной сфере, системе образования, здравоохранении, культурной жизни.

Мы делаем многое, чтобы русскоязычное население в нашей стране могло в полной мере удовлетворить свои духовные, социальные, культурные и научные запросы. Мы дорожим тем, что Кыргызстан и Россия находятся в едином языковом пространстве.

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Первый визит главы государства в Россию, конечно, будет направлен на укрепление дружбы двух народов, развитие долгосрочных союзнических отношений, установление прямых контактов и закладку основ для дальнейшего развития стратегического партнерства, выстраивания взаимодействия в атмосфере полного взаимопонимания и доверия.

В повестке дня нынешних кыргызско-российских переговоров на первый план вынесены актуальные вопросы безопасности, в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной сферах.

Мы намерены провести инвентаризацию имеющихся договоренностей и определить стратегические ориентиры дальнейшего сотрудничества.

Естественно, отдельной темой переговоров станут наши культурно-гуманитарные связи, а также вопросы миграционного взаимодействия.

В Москве мы намерены обсудить предоставление грантовой помощи, кредитных средств по линии ЕФСР, технической помощи в рамках ЕАЭС, взаимодействие по борьбе с распространением пандемии COVID-19.

Будем обсуждать и переход во взаиморасчетах на национальную валюту, возобновление проектов по строительству гидроэнергетических проектов, дальнейшего продвижения проектов поэтапного развития железнодорожной сети на территории КР.

Кроме того, будут затронуты вопросы активизации промышленной кооперации, в том числе путем создания совместных предприятий и торгово-логистических центров на территории КР, полноценного возобновления регулярного авиа- и железнодорожного сообщений.

Необходимо отметить, что, несмотря на ратификацию международных договоров и серьезный переговорный процесс, некоторые проекты с российской стороны в энергетической области были финансово не подкреплены и ввиду этого приостановлены. В рамках предстоящего визита мы намерены обсудить возобновление работы по данным проектам.

— Мы регулярно просим помощи у разных стран, в том числе у России. Намерен ли и в этот раз президент Садыр Жапаров просить ее и на какие нужды?

— Новое руководство страны настроено на кардинальные реформы, которые сложно будет реализовать без международной поддержки. Мы признательны нашим партнерам, и прежде всего России, за оказываемое практически с первых дней нашей независимости многоформатное содействие. Например, недавно российской стороной принято положительное решение о выделении безвозмездной технической помощи Кыргызской Республике для развития системы налогового администрирования и создания системы маркировки товаров средствами идентификации. Кроме того, РФ ежегодно выделяет грантовую помощь для реализации социально-экономических проектов и стабилизации экономики.

Нестабильная политическая ситуация в нашей стране, отсутствие реальных реформ, коррупция и проникновение криминалитета во все сферы жизни и системы госуправления не позволяют сделать нам быстрый рывок в социально-экономическом развитии. Руслан Казакбаев

Будут обсуждены вопросы предоставления Евразийским фондом стабилизации и развития льготных кредитных средств в размере $100 миллионов Кыргызстану. Эти средства будут направлены на принятие антикризисных мер по поддержке экономики, социального сектора и нивелирования рисков в финансовой и макроэкономической сферах.

— Проблема смога волнует жителей страны. Ситуация с каждым годом становится опаснее. Будет ли обсуждаться на переговорах вопрос о снижении цены на газ, которую установил для нашей страны «Газпром»?

— Общеизвестно, что стоимость кубометра голубого топлива для Кыргызстана самая высокая из всех стран ЕАЭС.

С учетом ярко выраженной динамики снижения мировых цен на энергоресурсы вопрос снижения тарифа на природный газ является одной из главных тем кыргызско-российских переговоров.

Мы также намерены предложить обсуждение возможности перехода на расчеты в национальной валюте вместо доллара. Кыргызская сторона поднимала данный вопрос на состоявшихся в 2020 году встречах на высшем уровне. Обсуждался этот вопрос в том числе в ходе моей встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве 23 октября прошлого года.

Для обеспечения экологической безопасности столицы в настоящее время изучается вопрос перевода работы ТЭЦ Бишкека на голубое топливо. В этой связи предлагается группе компаний «Газпром» рассмотреть возможность совместной реабилитации столичной ТЭЦ и ее перевода на природный газ.

— Кыргызстан, пожалуй, остается единственной страной в СНГ, где еще не началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Наши чиновники периодически сообщают о той или иной вакцине, которой планируется вакцинировать кыргызстанцев. Россия одна из первых предложила «Спутник-V». Насколько продвинулись переговоры, что мешает ускорить ее доставку? Есть ли какие-то особые условия для доставки вакцины в КР, если да, то какие?

— Кыргызстан заинтересован в получении российской вакцины «Спутник-V», успешно прошедшей клинические испытания и уже зарегистрированной во многих странах мира. Российская наука в очередной раз подтвердила свои лидирующие позиции в научной сфере, продемонстрировала всему миру свой потенциал. Особо хотел бы отметить, что традиционно продукты российского производства пользуются доверием у кыргызстанцев. Это важно тем более, когда речь идет о здоровье и жизни человека. Вопрос поставок в Кыргызстан вакцины обсуждался на уровне государственных органов двух стран в декабре прошлого года. Проводились консультации на различных уровнях.

В январе этого года в адрес президента России Владимира Путина было направлено послание от имени и. о. президента торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова о выделении для нужд Кыргызстана 500 тысяч доз вакцины от COVID-19.

В настоящее время Минздравом КР ведется работа по сертификации российских вакцин «Спутник-V» и «ЭпиВакКорона».

После завершения этой процедуры наши компетентные ведомства продолжат дальнейшую проработку вопросов, связанных с организацией поставок вакцин.

Кроме этого, ответственными госорганами рассматривается вопрос направления наших специалистов в Россию для изучения российского опыта по производству вакцин против COVID-19.

— В правительстве КР вновь вернулись к обсуждению вопроса о необходимости создания и открытия биологической лаборатории. У этого проекта есть сторонники и противники. Будет ли обсуждаться этот вопрос в Москве?

— Страны ЕАЭС постоянно сталкиваются с новыми вызовами. В 2020 году пандемия коронавируса кардинально изменила практически все аспекты жизни каждого гражданина не только в странах нашего региона, но и без преувеличения каждого жителя нашей планеты. Поэтому вполне понятно, что все страны мира сегодня на ведущее место ставят вопрос биобезопасности. Одновременно все чаще звучат вопросы в том числе об искусственном или природном происхождении вируса COVID-19. Тема биобезопасности приобретает все большую актуальность и для стран ЕАЭС, а в формате ОДКБ и ШОС этот вопрос уже поднимался в декабре 2020 года. Насколько известно, на территории некоторых стран бывшего СССР уже работают иностранные биолаборатории. При этом возникающие вспышки эпидемий в этих странах нередко связывают как раз с присутствием таких лабораторий. Есть мнения о том, что некоторые биолаборатории используются не только учеными, но и военными биологами, и в них получают и тестируют штаммы различных и очень опасных инфекционных заболеваний.

В Кыргызстане с начала пандемии коронавируса группа ученых и общественных деятелей тоже начала поднимать вопрос о целесообразности активизации работы с западными партнерами по строительству в нашей стране биолаборатории третьего уровня.

Однако среди общественности, ученых и интеллигенции в Кыргызстане имеются большие сомнения в целесообразности и, главное, безопасности строительства таких объектов. В частности, ими приводятся такие доводы, как опасность «утечек» и возникновения вспышек той или иной эпидемии, а также вероятность того, что за биолабораториями стоят военные и геополитические интересы отдельных стран.

Если такие доводы имеют под собой основание, то появление подобной биолаборатории в Кыргызстане потенциально может привести к катастрофическим последствия для страны и Центрально-Азиатского региона в целом.

Причин тому много: нестабильная внутриполитическая ситуация в нашей стране, тяжелое экономическое положение, низкий уровень подготовки специалистов на всех уровнях. Как все мы удостоверились в 2020 году, эпидемии не имеют границ. С учетом этого к возможному факту появления биолаборатории в Кыргызстане очень настороженно относятся и наши ближайшие соседи, для которых этот вопрос, как и для Кыргызстана, является в том числе и вопросом национальной безопасности. Мы это понимаем.

С 2018 года российская сторона ведет переговоры со странами СНГ, на территории которых расположены биолаборатории. Сегодня обеспечение биобезопасности на евразийском пространстве является приоритетным вопросом и в более широком региональном разрезе, в том числе для ОДКБ. Этот вопрос находится в сфере пристального внимания руководства стран ШОС. Он будет одним из основных и в рамках нового межгосударственного диалогового формата «Россия — Центральная Азия».

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В свою очередь Кыргызстан поддерживает инициативы России по обеспечению биобезопасности на постсоветском пространстве. Мы вместе с нашими союзниками должны приложить все усилия и предпринять необходимые практические меры для того, чтобы обеспечить безопасность всех стран, входящих в ЕАЭС, ОДКБ, ШОС. Хотя вопрос конкретно о биолабораториях в Кыргызстане в повестке дня предстоящего визита главы государства в Москву не стоит, я не могу исключать, что в целом вопрос о биологической безопасности с учетом его высокой актуальности все же будет обсуждаться в том или ином контексте между лидерами наших государств.

— Есть ли в повестке дня двусторонних встреч на высшем уровне вопрос об открытии границ между нашими странами?

— Вы, наверное, под закрытием границ имеете в виду трудности, с которыми сталкиваются наши граждане, намеревающиеся направиться в Российскую Федерацию. Вопрос о полноценном возобновлении авиасообщения между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией на протяжении ряда месяцев является одним из основных в двусторонней повестке. Безусловно, в ходе данного визита сложившаяся ситуация обязательно будет обсуждаться.

С 8 февраля в ходе достигнутых договоренностей с российской стороной увеличено количество регулярных авиарейсов между КР и РФ, что стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологической ситуации в нашей республике, а также усилению превентивных мер, направленных на недопущение завоза и распространения нового штамма коронавирусной инфекции, в том числе введению обязательного требования о наличии справки об отсутствии заболевания (отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19) для всех въезжающих в республику пассажиров, в том числе граждан КР.

Кыргызская сторона считает, что полноценное двустороннее сотрудничество между нашими странами, а также экономическая интеграция в рамках ЕАЭС невозможны без свободного перемещения наших граждан. Руслан Казакбаев

В этой связи нам нужно в ближайшее время увеличить количество авиарейсов между городами КР и РФ и вернуть их на прежний уровень, когда они составляли более 100 рейсов в неделю.

— Десятки тысяч наших соотечественников, ранее имевших возможность зарабатывать в России и кормить свои семьи в Кыргызстане, остались без работы. Вместе с тем в Кремле не раз отмечали необходимость создания условий для приезда трудовых мигрантов на заработки — самые разные отрасли нуждаются в рабочей силе. Будет ли обсуждаться этот вопрос, чтобы помочь гражданам КР?

— Защита прав и интересов наших соотечественников во всех странах для нас самый актуальный и приоритетный вопрос. Ограничения на въезд граждан Кыргызстана в Россию были сняты в октябре 2020 года. Но проблема полностью еще не решена и заключается в малом количестве авиарейсов между странами, в закрытом режиме наземных пунктов пропуска российских границ, а также территорий транзитных стран.

Решение проблемы занятости наших сограждан в России зависит и от возобновления полноценного транспортного сообщения между государствами.

Данный вопрос является приоритетным и выносится как в двустороннюю, так и многостороннюю повестку переговоров на всех уровнях. Мы придерживаемся позиции, что экономическая интеграция на евразийском пространстве невозможна без свободного движения рабочей силы.

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В настоящее время Минздрав совместно с ГКИТС ведут работу по техническому обеспечению присоединения страны к программе «Путешествуй без COVID-19», что также позволит обеспечить поездки наших граждан в страны ЕАЭС, а также увеличить количество регулярных авиарейсов и, соответственно, снизить цены на авиабилеты.

Я хотел бы отдельно отметить большой вклад трудовой миграции в экономики наших стран. В рамках визита мы обязательно будем обсуждать вопросы в сфере миграционного взаимодействия, в том числе решение проблем по оформлению обязательного медицинского страхования, постановки на миграционный учет наших граждан в России, по выводу граждан Кыргызстана из так называемого черного списка.

Стремление к улучшению правового и социального положения наших граждан за рубежом было одним из главных мотивов присоединения Кыргызстана к ЕАЭС.