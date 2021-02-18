Дайте факты. Глава ГКНБ обещает продолжать борьбу с коррупцией

«С завтрашнего дня ожидается арест высокопоставленных чиновников», — заявил на встрече с жителями Ак-Сайского сельского округа Баткенской области председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, власти страны продолжат борьбу против коррупции.

«Никто из чиновников не должен даже подумать о заработке незаконным способом. Коррупции не будет. Ожидается арест чиновников, которые разбогатели на госслужбе. Конечно, я тоже мог бы молча жить вместе с коррупционерами и бандитами. Тогда в нашем обществе ничего не изменится», — сказал Камчыбек Ташиев.

Глава ГКНБ призвал баткенцев присоединиться к борьбе против коррупции и снимать на видео пограничников и таможенников, которые берут взятку. «Снимайте на видео, дайте факты. Если все подтвердится, мы сразу же задержим», — добавил он.