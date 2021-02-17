Местные выборы. В смету расходов включили вознаграждение членам ТИК и УИК

ЦИК утвердила смету расходов на проведение местных выборов.

Уточняется, что кампания обойдется в 425 миллионов 243 тысячи сомов. В смету включены суммы вознаграждений членам участковых избирательных комиссий. Деньги предусмотрены для 638 человек в 53 территориальных избирательных комиссиях и 28 тысяч 498 человек в 2 тысячах 276 участковых комиссиях.

Оплата в период подготовки и проведения выборов составляет 2-3 тысячи сомов в месяц на человека.

Вознаграждение также будет выплачено 2 тысячам 222 операторам АСУ и 4 тысячам 636 сотрудникам милиции, привлеченным для обеспечения безопасности и порядка.

Смета содержит расходы на приобретение товаров и услуг, необходимых для подготовки и проведения выборов. Расходы на служебные поездки составляют 4 миллиона 312 тысяч сомов, услуги связи — 6 миллионов 632 тысячи.

Кроме того, в смету включены приобретение предметов и материалов, транспортные расходы по доставке оборудования и материалов, транспортные услуги по перевозке внутри регионов от территориальных избирательных комиссий до УИК и обратно, оборудование по биометрической идентификации избирателей, комплекты компьютерной техники, АСУ и сами бюллетени.

Местные выборы назначены на 11 апреля в 448 кенешах.