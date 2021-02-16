Возвращение детей в школы и сады. В БГК предложили провести опрос родителей

В БГК предложили узнать у родителей, готовы ли они нести ответственность за детей при возвращении к традиционной форме обучения. Такое мнение на заседании постоянной комиссии Бишкекского горкенеша озвучил ее председатель Казыбек Эргешов.

Он отметил, что в обществе разделилось мнение по этому вопросу: одни требуют традиционную форму обучения, другие настаивают на онлайн.

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«Надо провести опрос родителей, готовы ли они подписать ответственность за здоровье своих детей. Тогда у вас будут данные по тому, сколько детей могут вернуться в школы и детсады. Возможно, что их будет 15-20 процентов от общего числа, и тогда можно возобновить процесс. Кроме того, рассмотрите возможность шестидневной недели в этом случае, чтобы классы учились через день, например», — обратился он к представителям мэрии и ЦГСЭН.

Руководитель управления образования столичного муниципалитета Эльмира Иманалиева отметила, что после возобновления традиционного обучения четырех параллелей на онлайн-формате осталось около 10 процентов учеников.