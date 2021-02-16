10:39
USD 84.46
EUR 102.54
RUB 1.15
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Проект новой Конституции. Эксперты обеспокоены порядком формирования состава ЦИК

Представители общественного фонда «Общее дело», общественного фонда «Эгль» и объединения юридических лиц «Ассоциация Таза шайлоо», проводящие независимое наблюдение за выборами, обеспокоены положениями о порядке формирования состава ЦИК в проекте новой редакции Конституции.

Они напоминают: в основу формирования избирательных комиссий всех уровней должны быть заложены нормы по обеспечению их независимого статуса. Однако авторы, по мнению организаций, этот принцип не учли.

Согласно пункту 6 части 3 статьи 80 проекта Основного закона, Жогорку Кенеш избирает членов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов: половину состава — по представлению президента, половину — по собственной инициативе и освобождает их в случаях, предусмотренных законом.

Предусматривается только два субъекта по формированию состава ЦИК. При этом нет нормы о праве выдвижения кандидатов от оппозиции.

Действующая Конституция предусматривает, что парламент избирает одну треть состава — по представлению президента, одну треть — парламентского большинства и одну треть — парламентской оппозиции и освобождает их от должности в случаях, предусмотренных законом.

В пункте 75 «Свода рекомендуемых норм при проведении выборов — руководящие принципы и пояснительный доклад», принятого Венецианской комиссией, указано, что, как правило, в состав Центризбиркома должны входить представители партий, уже находящихся в парламенте или набравших более определенного процента голосов.

Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ ранее также рекомендовали разрешить гражданскому и судейскому сообществу назначать членов ЦИК с целью улучшения беспристрастности и плюрализма.

В параграфе 20 замечаний общего порядка Комитета ООН по правам человека говорится: «Следует создать независимый орган для контроля за ходом выборов и для обеспечения их справедливости, беспристрастности и соответствия установленным законам».

Считаем необходимым расширить представительность состава Центризбиркома такими субъектами, как оппозиционное меньшинство и гражданский сектор.

Из обращения НПО по мониторингу за выборами

Правозащитники считают, что включение в состав ЦИК представителей разных политических групп, в частности оппозиционных, приведет к независимости и обеспечит надлежащее управление избирательным процессом и будет способствовать объективному подходу и принятию обоснованных решений.

Напомним, летом истекает срок полномочий нынешнего состава Центризбиркома.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183575/
просмотров: 93
Версия для печати
Материалы по теме
Министр внутренних дел Улан Ниязбеков раскритиковал работу своих служб
Домкомы не получили обещанные перед выборами деньги на ремонт территорий
Президент назначил выборы в местные кенеши на 11 апреля
Выборы-2020. Партиям должны вернуть избирательный залог, считает депутат
ЦИК рассчитывает сэкономить деньги при проведении местных выборов и референдума
Текебаев объяснил, почему выборы в парламент могут быть перенесены на осень
Председатель ЦИК вручит Садыру Жапарову штандарт, нагрудный знак и удостоверение
ЦИК: Выявленные Kloop нарушения не повлияли на волеизъявление граждан
Эксперт о том, почему в мае 2021 года выборы в парламент могут не состояться
ЦИК: На трех участках проголосовало больше людей, чем указано в списке
Популярные новости
Суд по&nbsp;делу Райымбека Матраимова прокомментировал Садыр Жапаров Суд по делу Райымбека Матраимова прокомментировал Садыр Жапаров
Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прооперирован и&nbsp;идет на&nbsp;поправку Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прооперирован и идет на поправку
Очередной митинг в&nbsp;Бишкеке. От&nbsp;Садыра Жапарова требуют решить вопрос границ Очередной митинг в Бишкеке. От Садыра Жапарова требуют решить вопрос границ
Новая структура правительства. Что будет с&nbsp;фондами и&nbsp;госагентствами Новая структура правительства. Что будет с фондами и госагентствами
Бизнес
Оператор&nbsp;О! продолжает активно инвестировать в&nbsp;строительство сети 4G&nbsp;LTE Оператор О! продолжает активно инвестировать в строительство сети 4G LTE
Организация космических исследований Индии планирует первую миссию в&nbsp;2021 году Организация космических исследований Индии планирует первую миссию в 2021 году
Любимые товары в&nbsp;вашем смартфоне: &laquo;Народный&raquo; дарит реальные скидки Любимые товары в вашем смартфоне: «Народный» дарит реальные скидки
&laquo;Керемет Банк&raquo; продо&shy;лжает аккредитацию оценочных компаний на&nbsp;2021-2022 годы «Керемет Банк» продо­лжает аккредитацию оценочных компаний на 2021-2022 годы
16 февраля, вторник
10:34
Проект новой Конституции. Эксперты обеспокоены порядком формирования состава ЦИК Проект новой Конституции. Эксперты обеспокоены порядком...
10:31
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 февраля
10:25
Участники октябрьских событий хотят статуса героев. Что еще требуют у президента
10:19
В Новопавловской школе умерла библиотекарь от пневмонии
10:18
Оператор О! продолжает активно инвестировать в строительство сети 4G LTE