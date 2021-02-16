Проект новой Конституции. Эксперты обеспокоены порядком формирования состава ЦИК

Представители общественного фонда «Общее дело», общественного фонда «Эгль» и объединения юридических лиц «Ассоциация Таза шайлоо», проводящие независимое наблюдение за выборами, обеспокоены положениями о порядке формирования состава ЦИК в проекте новой редакции Конституции.

Они напоминают: в основу формирования избирательных комиссий всех уровней должны быть заложены нормы по обеспечению их независимого статуса. Однако авторы, по мнению организаций, этот принцип не учли.

Согласно пункту 6 части 3 статьи 80 проекта Основного закона, Жогорку Кенеш избирает членов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов: половину состава — по представлению президента, половину — по собственной инициативе и освобождает их в случаях, предусмотренных законом.

Предусматривается только два субъекта по формированию состава ЦИК. При этом нет нормы о праве выдвижения кандидатов от оппозиции.

Действующая Конституция предусматривает, что парламент избирает одну треть состава — по представлению президента, одну треть — парламентского большинства и одну треть — парламентской оппозиции и освобождает их от должности в случаях, предусмотренных законом.

В пункте 75 «Свода рекомендуемых норм при проведении выборов — руководящие принципы и пояснительный доклад», принятого Венецианской комиссией, указано, что, как правило, в состав Центризбиркома должны входить представители партий, уже находящихся в парламенте или набравших более определенного процента голосов.

Наблюдатели БДИПЧ ОБСЕ ранее также рекомендовали разрешить гражданскому и судейскому сообществу назначать членов ЦИК с целью улучшения беспристрастности и плюрализма.

В параграфе 20 замечаний общего порядка Комитета ООН по правам человека говорится: «Следует создать независимый орган для контроля за ходом выборов и для обеспечения их справедливости, беспристрастности и соответствия установленным законам».

Считаем необходимым расширить представительность состава Центризбиркома такими субъектами, как оппозиционное меньшинство и гражданский сектор. Из обращения НПО по мониторингу за выборами

Правозащитники считают, что включение в состав ЦИК представителей разных политических групп, в частности оппозиционных, приведет к независимости и обеспечит надлежащее управление избирательным процессом и будет способствовать объективному подходу и принятию обоснованных решений.

Напомним, летом истекает срок полномочий нынешнего состава Центризбиркома.