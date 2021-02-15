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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы обойдутся госбюджету Кыргызстана в 422 миллиона 231 тысячу сомов

Местные выборы обойдутся госбюджету Кыргызстана в 422 миллиона 231 тысячу сомов. Члены ЦИК утвердили смету расходов на сегодняшнем заседании с незначительным увеличением.

Уточняется, что расходы на служебные поездки составят 1 миллион 156 тысяч сомов. Прочие расходы — 247 миллионов 422 сома. Из которых самая большая часть средств — 212 миллионов сомов — уйдет на заработную плату членам избирательных комиссий.

На средства индивидуальной защиты предусмотрено 19 миллионов сомов.

В ЦИК также напомнили, что партиям, участвующим в выборах в городах, и кандидатам-самовыдвиженцам в айыльные кенеши предстоит сдать залог. Партии должны внести по 50 тысяч сомов в городах Бишкеке и Оше. В других городах — 20 тысяч сомов. Одномандатники ограничатся 1 тысячей сомов.

При этом ТИК должны зарегистрировать партии до 11 марта включительно, кандидатов в айыльные кенеши — не позднее 22 марта. В Центризбиркоме напомнили: если претендент на мандат или партия откажутся от участия после того, как изготовят бюллетени, то избирательный залог им возвращаться не будет.

Подать заявление об отказе участвовать в выборах партии и кандидаты-одномандатники вправе до полуночи 7 апреля. Уточняется, что избирательные бюллетени должны быть изготовлены до 1 апреля включительно.

Местные выборы состоятся 11 апреля в 448 местных кенешах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183499/
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