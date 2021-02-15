Стала известна дата первого официального визита Садыра Жапарова в Россию

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров планирует посетить Москву с визитом 24-25 февраля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свой дипломатический источник в Бишкеке. Информация размещена в Telegram-канале агентства.

По данным источника, глава государства сейчас находится на самоизоляции. Очевидно, что такие меры предприняты перед поездкой в Москву.

Ранее сообщалось, что МИД КР начал подготовку первого визита президента Садыра Жапарова за рубеж — в Российскую Федерацию.

По словам главы профильного ведомства Руслана Казакбаева, кыргызская сторона придает большое значение предстоящему визиту президента Садыра Жапарова в Россию, который должен внести дополнительный импульс кыргызско-российским отношениям и заложить основы для эффективного политического взаимодействия в атмосфере взаимопонимания и доверия в духе союзнических отношений и стратегического партнерства.