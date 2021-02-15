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Власть

Дастан Джумабеков: Сооронбай Жээнбеков не совершал преступлений против страны

Экс-спикер Жогорку Кенеша Дастанбек Джумабеков в интервью порталу super.kg рассказал, что недостаток правления экс-президента Сооронбая Жээнбекова в том, что он не обратил внимания на некоторые обращения общественности.

«У каждого человека есть свои недостатки. Но он не совершал преступлений против страны. Возможно, недостатком может быть то, что он не обратил внимания на некоторые обращения общественности», — сказал Дастанбек Джумабеков.

В интервью он также отметил, что во время октябрьских событий провел переговоры с Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым и решил уйти с должности ради сохранения мира в стране.

Напомним, в Кыргызстане 4 октября прошли очередные парламентские выборы. 5 октября сторонники политических партий, не согласных с результатами выборов, вышли на митинг, который перерос в беспорядки. Возникший политический кризис привел к отставке Сооронбая Жээнбекова с поста президента, на который он был избран по итогам выборов в 2017 году.

После беспорядков 5 октября спикер Дастанбек Джумабеков подал в отставку, группа депутатов на внеочередном заседании избрала спикером Мыктыбека Абдылдаева, который 10 октября заявил о сложении с себя полномочий. 13 октября спикером парламента был избран лидер парламентской фракции «Кыргызстан» Канатбек Исаев, а после его добровольной отставки в начале ноября спикером ЖК стал Талант Мамытов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183425/
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