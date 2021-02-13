В Кыргызстане выросла аварийность на дорогах. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, накануне состоялось заседание коллегии, где подвели итоги оперативно-служебной деятельности ОВД за 2020 год.

Первый заместитель министра внутренних дел Суйун Омурзаков заявил, что специальные мероприятия по предупреждению ДТП проводятся не на должном уровне.

«Выросла аварийность на дорогах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской областей и Оша. Согласно статистическим данным, снижается общее количество ДТП, однако количество смертей и травм не уменьшается», — сказал первый замминистра.

В прошлом году произошло 6 тысяч 126 аварий, в результате которых погибли 754 человека и 9 тысяч 227 получили ранения.

Суйун Омурзаков отметил, что следует проводить регулярные профилактические мероприятия в этом направлении.