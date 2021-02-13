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Власть
Сюжет: COVID-19

Артем Новиков поручил Минздраву подготовиться на случай ухудшения эпидситуации

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков провел очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий. Об этом сообщила пресс-служба аппарата правительства.

пресс-службы аппарата правительства
Фото пресс-службы аппарата правительства

«Распространение коронавируса в республике в целом замедляется. Статистика показывает, что число выздоровевших — 90 человек — превышает число заболевших — 70 человек. Количество свободных коек по стране достаточное.

Во всем мире идет мутация коронавирусной инфекции. В этой связи и мы должны быть готовы исключить любой возможный риск ухудшения эпидемиологической ситуации.

Министерство здравоохранения и социального развития должно подготовить план оперативного развертывания всех медицинских подразделений на случай ухудшения эпидемиологической обстановки. Кроме того, руководству ведомства поручено составить график вакцинации населения от COVID-19 и провести подготовку всей системы холодильного оборудования. При необходимости Министерство экономики и финансов выделит необходимые финансовые ресурсы», — сказал Артем Новиков.

По словам заместителя министра здравоохранения и социального развития Мадамина Каратаева, отмечается стабильная тенденция еженедельной регистрации случаев заражения COVID-19. Данный показатель наблюдается на протяжении последних 2,5 месяца.

«В Кыргызстане насчитывается 1 тысяча 985 коек, из них заполнено 459. Есть резервные, при необходимости их развернут. Запасов лекарств, изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты в организациях здравоохранения достаточно на два месяца», — подчеркнул замминистра.

Вице-премьер-министр поручил Минздраву обеспечить готовность всех стационаров лекарственными препаратами и койко-местами на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.

Особый акцент сделан на оснащение медицинских учреждений лекарствами для детей и концентраторами кислорода.

До конца февраля Минздрав должен решить вопрос нехватки кадров и быть готовым в максимально короткие сроки развернуть дополнительные койки.

Необходимо подготовить государственную программу обучения специалистов на бюджетной основе по медицинским направлениям, нехватка которых наблюдается в стране, и предоставить перечень больниц с инфекционными отделениями, которые нуждаются в ремонте.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183364/
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