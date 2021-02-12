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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. До 20 февраля ЦИК утверждает границы избирательных округов

11 апреля пройдут выборы в 448 местных кенешей. Из них 28 — городские и 420 — айыльные. ЦИК утвердила календарный план.

Согласно этому документу, Центризбирком по предложению ТИК, которым предстоит организовать и координировать выборный процесс, до 20 февраля утверждает границы и схемы избирательных округов. До 25 февраля информация должна быть опубликована в СМИ.

В свою очередь СМИ и интернет-издания, аккредитованные для освещения выборов, должны предоставить в ЦИК сведения относительно оплаты за печатную площадь и эфирное время.
Ссылка: https://24.kg/vlast/183304/
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