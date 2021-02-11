Турция ратифицировала соглашение об открытии больницы кыргызско-турецкой дружбы

Ратифицировано соглашение о Бишкекской государственной больнице кыргызско-турецкой дружбы. Об этом сообщила пресс-служба посольства Кыргызстана в Турции.

По ее данным, 10 января Великое национальное собрание Турции (парламент) ратифицировало соглашение между правительством КР и ТР об открытии, совместном управлении и передаче больницы кыргызско-турецкой дружбы, а также о получении кыргызстанцами образования в Турции в сфере медицины и медицинских специальностей.

После подписания Реджепом Тайипом Эрдоганом данного соглашения больница будет оснащена необходимым медицинским оборудованием для дальнейшего полноценного функционирования.

В рамках договора турецкой стороной будет предоставлена возможность обучения в Турции по медицинским специальностям 20 кыргызским врачам ежегодно, а также оказана поддержка в разработке учебной программы, ориентированной на медицинское образование и обучение медицинским специальностям в Кыргызстане.

Отметим, соглашение подписано 1 сентября 2018 года в Бишкеке. Жогорку Кенеш ратифицировал его 18 апреля 2019-го, и 28 мая 2019 года президент КР подписал закон о его ратификации.

Строительство клиники за счет гранта Турции началось в июне 2016-го и завершилось в ноябре 2017 года. Больница рассчитана на 72 койко-места, включая 21 место в реанимационном отделении.

В период пика пандемии коронавируса в 2020-м она была временно открыта для приема и лечения больных коронавирусной инфекцией.