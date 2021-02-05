Кыргызстану бесплатно предоставят китайские вакцины против COVID-19

Для оказания дальнейшей поддержки Кыргызстану в борьбе с коронавирусом китайская сторона решила на безвозмездной основе предоставить Кыргызстану китайские вакцины против COVID-19. Об этом сообщила посол КНР в КР Ду Дэвэнь на встрече с министром иностранных дел Русланом Казакбаевым.

Стороны обменялись мнениями по предоставлению на безвозмездной основе вакцин против COVID-19. Ду Дэвэнь отметила, что Китай и Кыргызстан являются добрыми соседями и всесторонними стратегическими партнерами.

В борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 две страны всегда оказывают друг другу помощь и поддержку.

«Посол выразила надежду и уверенность в том, чтобы вакцины от китайской стороны помогли повысить способность кыргызской стороны на противостояние эпидемии и сыграли положительную роль в обеспечении здоровья и безопасности жизни народа Кыргызстана», — говорится в сообщении.

Руслан Казакбаев подчеркнул, что кыргызская сторона придает особое внимание развитию отношений с Китаем и будет прилагать все усилия для защиты и укрепления кыргызско-китайской дружбы, а также для продвижения взаимовыгодного сотрудничества между КР и КНР в различных областях на благо народов двух стран. Он отметил, что кыргызская сторона готова поддерживать с китайской стороной тесные контакты в технических вопросах предоставления вакцин.