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Власть

Улукбек Марипов встретился с премьер-министром Беларуси Романом Головченко

Глава кабмина Улукбек Марипов в рамках рабочей поездки в Алматы встретился с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Стороны обсудили текущее состояние кыргызско-белорусского сотрудничества в различных сферах и выразили заинтересованность в наращивании имеющегося экономического потенциала двух стран. Главы правительств договорились провести десятое заседание Межправительственной кыргызско-белорусской совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству и Деловой форум в Бишкеке в ближайшее время.

Напомним, что Улукбек Марипов отправился в Алматы для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182388/
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