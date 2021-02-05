Улукбек Марипов встретился с премьер-министром Беларуси Романом Головченко

Глава кабмина Улукбек Марипов в рамках рабочей поездки в Алматы встретился с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Стороны обсудили текущее состояние кыргызско-белорусского сотрудничества в различных сферах и выразили заинтересованность в наращивании имеющегося экономического потенциала двух стран. Главы правительств договорились провести десятое заседание Межправительственной кыргызско-белорусской совместной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству и Деловой форум в Бишкеке в ближайшее время.

Напомним, что Улукбек Марипов отправился в Алматы для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета.