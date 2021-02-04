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Власть

Сарказм, оскорбления, язык вражды. Эксперты изучили, что писали о выборах-2021

Эксперты школы миротворчества и медиатехнологий в Центральной Азии опубликовали результаты исследования «Язык вражды и сарказм в пред- и поствыборном дискурсе». Оно проводилось с 15 декабря 2020 года по 22 января 2021-го.

Аналитики проанализировали контент отобранных онлайн-медиа, посты и комментарии, размещенные в социальных сетях. В ходе исследования эксперты обнаружили: уровень языка вражды в период президентской избирательной кампании был вполовину меньше, чем в период парламентских выборов.

Они объясняют это пассивностью агитационной кампании, досрочностью выборов, однообразным составом кандидатов, социальным выгоранием журналистов, пользователей и спикеров. Все это отразилось на снижении интереса к происходящему и повлияло на публичный дискурс.

Вместе с тем эксперты обнаружили ряд ироничных и саркастических комментариев, а также изображений в соцсетях и на форумах под материалами в онлайн-медиа. Указано, что они содержали нецензурную лексику, сленг и оскорбительные выражения.

Нередко сарказм использовался для усиления негативного восприятия аудиторией конкретной личности и маскировки языка вражды.

В онлайн-дискуссиях и медиа была задокументирована ошибочная аргументация, а также вызывающие разногласия формулировки, искажение позиции оппонентов.

Эксперты считают, что аудитории следует разъяснить, что такое толерантность и как она применяется в публичном дискурсе. Журналистам советуют использовать политкорректную лексику и стилистику.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182302/
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