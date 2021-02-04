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Власть

Экологические вызовы останутся без внимания кабмина, бьют тревогу эксперты

Члены Зеленого альянса Кыргызстана выступили с обращением в адрес правительства и президента в связи с реформами в структуре кабинета министров. Они уверены в том, что начатая реорганизация грозит экологии страны.

«Перед Кыргызстаном стоит немало экологических вызовов. Вопросы смога в больших городах, промышленные и бытовые отходы, меры по адаптации к изменению климата, сохранение биологического разнообразия, сокращение лесов, деградация земель — это малая часть проблем, которые у всех на слуху благодаря экологическим организациям и активистам. То, что Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства расформируют и поделят между разными ведомствами, — в корне неверный шаг, угроза для экологии страны и реализации долгосрочной природоохранной деятельности», — считают специалисты.

Обеспечение экологической безопасности и осуществление надведомственного контроля по вопросам рационального использования природных ресурсов должны быть одним из актуальных направлений для руководства страны, отмечает глава Зеленого альянса Нурзат Абдырасулова.

Экологи напоминают, что в большинстве постсоветских стран природоохранные ведомства имеют особый статус в структуре правительств, что дает им возможность осуществлять полноценное международное сотрудничество со всеми странами мира на равноправной основе. В Кыргызстане этого нет.

«Реформы должны быть направлены на восстановление статуса ведомства как природоохранной структуры, отделения хозяйствующих функций от функций регулирования, повышение прозрачности и подотчетности принимаемых решений и эффективности использования международных средств», — говорится в обращении к властям республики.

Разделение полномочий ГАООСиЛХ между Министерством сельского хозяйства и МЧС, считают эксперты, приведет к разрозненности задач и конфликту функций регулирования. Вопросы экологии уйдут на второй план и будут реализовываться по остаточному принципу.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182289/
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