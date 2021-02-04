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Власть

Улукбек Марипов представил коллективу министра экономики и финансов

Премьер-министр Улукбек Марипов представил коллективу министра экономики и финансов (в ранге вице-премьер-министра) Улукбека Кармышакова. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Отмечается, что глава кабинета министров отметил неотложные задачи, стоящие перед руководством министерства, в том числе по разработке программы устойчивого экономического роста.

«Сейчас на Министерстве экономики и финансов лежит большая ответственность. Речь идет о выполнении всех социальных обязательств, исполнении доходной части республиканского бюджета, работе по принятию срочных антикризисных мер по стабилизации экономики», — подчеркнул Улукбек Марипов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/182278/
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