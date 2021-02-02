В столичной больнице помещение сдали в аренду для ритуальных услуг. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам.

Депутаты отметили, что, несмотря на нехватку помещений для больных, в организациях здравоохранения сдаются помещения в аренду.

«В родильном доме под семь частных кабинетов УЗИ переданы помещения. Понимаю еще, когда открывают аптеки. Что, государство не может поставить аппараты? В больницы у нас зачастую ходят малоимущие. В шестой больнице, вообще, под ритуальные услуги предоставили», — заметила нардеп Адиса Имангазиева.

Вице-мэр Айжан Чыныбаева добавила, что сейчас муниципалитет прорабатывает с партнерами вопрос строительства на территории ГКБ новой больницы. «Где старые три здания, частный морг, складские помещения можно снести, сейчас с одним фондом работаем», — сказала она.