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Власть

Садыр Жапаров выступает за ликвидацию всех дублирующих госорганов

Садыр Жапаров сегодня провел совещание с руководителями структурных подразделений аппарата президента и определил основные приоритетные направления на ближайшую перспективу. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам президента, необходимо заострить внимание на двух основных насущных вопросах — искоренении коррупционных проявлений в деятельности органов государственной власти и снижении бюрократических и прочих административных процедур.

Садыр Жапаров отметил, что все задачи, которые ставятся перед конкретным структурным подразделением аппарата, должны своевременно и эффективно исполняться. Он напомнил, что предстоит оптимизация системы государственного управления, в рамках которой будут оптимизированы излишние и дублирующие органы, а подбор кадров будет проводиться только на основе профессиональных навыков.

Глава государства еще раз особо подчеркнул, что, несмотря на родственные, дружеские и иные связи, любой гражданин, нарушивший законодательство и особенно замешанный в коррупционных делах, будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством.

Он потребовал от руководителей структурных подразделений вести прозрачную и эффективную деятельность по своим направлениям.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181849/
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