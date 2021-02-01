Улукбек Марипов прокомментировал предполагаемую отставку министра образования

Сегодня депутаты парламентской коалиции большинства рассматривают кандидатуру Улукбека Марипова на должность премьер-министра.

Депутат Абдывахап Нурбаев спросил претендента о том, останется ли министр образования Алмазбек Бейшеналиев в новом составе правительства.

Улукбек Марипов ответил, что увидел информацию о том, что его якобы хотят сместить, в СМИ.

«По новому министру, думаю, это просто слухи. Я думаю, Алмазбек Бейшеналиев продолжит работать», — сказал Улукбек Марипов.

Напомним, информацию о том, что главу образовательного ведомства хотят убрать, распространил депутат парламента Жанар Акаев. Он на своей странице в Facebook опубликовал пост о том, что Алмазбека Бейшеналиева хотят сместить с поста главы Министерства образования.