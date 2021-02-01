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Власть

В айыльных округах Сузакского района выявлены нарушения на 4,2 миллиона сомов

За 2018-2019 годы в управлении Министерства финансов, районной госадминистрации, айыльных округах и муниципальных предприятиях органов местного самоуправления Сузакского района выявлены финансовые нарушения на 4 миллиона 208,7 тысячи сомов. Об этом сообщили в Счетной палате.

По результатам аудита выявлена недостача денежных средств и товарно-материальных ценностей на 19,6 тысячи сомов, нарушения и недостатки при расходовании средств — 3 миллиона 925,9 тысячи сомов. В том числе обнаружены факты необоснованной выплаты заработной платы на 592,9 тысячи сомов, необоснованное списание материальных ценностей и денег — на 209,5 тысячи сомов, использование спецсредств, минуя систему казначейства, — на 24,5 тысячи сомов. Кроме того, установлены факты завышения объемов строительно-монтажных работ на 495,2 тысячи сомов, нецелевое использование бюджетных средств на 651,1 тысячи сомов, сокрытая по учету дебиторская и завышенная кредиторская задолженность — на 1 миллион 952,7 тысячи сомов. По итогам аудита дополнительно начисленные доходы в бюджет составили 131,5 тысячи сомов, в Социальный фонд — 131,7 тысячи сомов.

Из выявленных финансовых нарушений подлежат восстановлению 4 миллиона 208,7 тысячи сомов, восстановлено в ходе аудита 3 миллиона 109,9 тысячи сомов.

«Выявлены потери бюджета всего на 1 миллион 882,7 тысячи сомов, в том числе сверхнормативное списание товарно-материальных ценностей на 584,6 тысячи сомов, другие потери бюджета на 212,1 тысячи сомов. Штрафы за нарушение правил пользования электроэнергией выплачены на 241,4 тысячи сомов, перерасходы горюче-смазочных материалов от установленного лимита — на 180,3 тысячи сомов. Обнаружены потери бюджета из-за непредоставления земель Фонда перераспределения сельскохозяйственных угодий в аренду на 569,9 тысячи сомов», — говорится в сообщении.

Материалы по результатам аудита исполнения местного бюджета Багышского айыльного округа Сузакского района за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019-го переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181806/
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