Эльвира Сурабалдиева и Николай Удовиченко обсудили вакцинацию против COVID-19

И. о. вице-премьер-министра Эльвира Сурабалдиева встретилась с послом Российской Федерации в Кыргызстане Николаем Удовиченко. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Отмечается, что стороны обсудили комплекс актуальных вопросов кыргызско-российского сотрудничества в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта. В частности, Эльвира Сурабалдиева и Николай Удовиченко обменялись мнениями по вопросам вакцинации населения от COVID-19, обучения кыргызских студентов в высших учебных заведениях Российской Федерации и возможной организации методических курсов для повышения квалификации учителей образовательных школ.

«И. о. вице-премьер-министра выразила признательность российской стороне за оказанную гуманитарную помощь, финансовую поддержку и содействие в противодействии распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.