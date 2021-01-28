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Власть

Это не ЦАРИИ. Депутат пояснил, какая структура при президенте будет создана

Депутат парламента Искендер Гайпкулов пояснил 24.kg, что планируемая структура, которую он и его коллега Нурбек Сыдыгалиев предлагают создать при президенте, не аналог ЦАРИИ.

По его словам, цель — поднять статус уже имеющегося Агентства по продвижению и защите инвестиций при правительстве в связи с принятием новой редакции Конституции.

«Иными словами, это ведомство перейдет под контроль главы государства, поскольку он является гарантом исполнения Основного закона. Ведь полномочия премьер-министра и функции кабмина изменятся и будут пересмотрены», — сказал Искендер Гайпкулов.

Отметим, что ЦАРИИ было создано в 2009 году. Его возглавил тогда сын позже свергнутого в результате апрельского госпереворота 2010-го президента Курманбека Бакиева Максим.
Ссылка: https://24.kg/vlast/181476/
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