Годовщина освобождения Ленинграда от блокады. Обращение Таланта Мамытова

«Память о подвигах защитников Ленинграда сохранится в наших сердцах навсегда», — говорится в обращении исполняющего обязанности президента торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова по случаю Дня полного освобождения города на Неве от фашистской блокады. Текст распространила пресс-служба главы государства.

Талант Мамытов отметил, что блокада Ленинграда — одно из самых страшных событий Великой Отечественной войны. «В мировой истории это единственный город, выдержавший 900-дневное окружение, в течение которого скончались миллионы детей, женщин, пожилых людей, солдат», — отметил он.

Наряду с другими братскими народами более 4,5 тысяч наших соотечественников храбро сражались и героически пали в битве за Ленинград. Талант Мамытов

И. о. президента добавил, что подвиг Ленинграда — бессмертен, как и примеры героизма, мужества и самоотверженности, проявленные защитниками блокадного города.

«Память о подвигах защитников Ленинграда сохранится в наших сердцах навсегда. Низкий поклон Вам, дорогие ветераны! Вечная память павшим героям!» — говорится в обращении.