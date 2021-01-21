Жители Кыргызстана самые богатые в Центральной Азии. Депутат о цене билета в РФ

Билеты на рейс Бишкек — Москва стоят в несколько раз дороже по сравнению с соседними странами. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Улукбек Ормонов.

По его словам, авиарейсы Бишкек — Москва и Ош — Москва превратились в большой коммерческий проект, где приоритет отдается российским авиакомпаниям.

«Оказывается, из Бишкека каждую неделю летят 40 рейсов, из них только два выполняет кыргызская компания. Из Оша — 49 рейсов, из них 38 — российская компания. Появилось множество авиакомпаний, которые не были известны до этого», — сказал нардеп.

Он отметил, что для граждан Кыргызстана установлены самые высокие цены на билеты. «Ташкент — Москва стоит 23 тысячи сомов, Алматы — Москва — 17 тысяч, Душанбе — Москва — 33 тысячи, а Бишкек — Москва — 83 тысячи. Так, получается, наши жители самые богатые что ли?» — спросил Улукбек Ормонов.