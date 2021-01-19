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Власть
Сюжет: Семейное насилие

Наказание за семейное насилие не стоит ужесточать, считают в МВД

Сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутаты рассмотрели изменения в законодательные акты в сфере борьбы с семейным насилием.

Инициатор поправок Исхак Пирматов считает, что необходимо принимать жесткие меры по фактам, когда случаи семейного насилия повторяются несколько раз.

«Например, если человеку один раз вынесли предупреждение, а он из этого не сделал выводов. Есть люди, которые бьют своих жен и детей чуть ли не каждый день. Женщина вся в гематомах, ей выбивают зубы, таких людей надо наказывать. Но сейчас они не получают должного наказания», — сказал Исхак Пирматов.

Многие молчаливо наблюдают за ростом семейного насилия, становясь соучастниками этого явления.

депутат Наталья Никитенко

«Должны применяться методы не только наказания, но и профилактики, пояснения. Эту проблему должны решать всем миром — прокуратура, СМИ, милиция, общественные организации», — сказала Наталья Никитенко.

Однако с мнением нардепов не согласился заместитель начальника управления по делам о проступках МВД Шумкар Султанов.

По его словам, законопроект полезный, но ужесточать наказание за семейное насилие не стоит. Он объяснил это тем, что за семейное насилие предусмотрен арест на 48 часов.

«Не вижу смысла ужесточать наказание. Если отсутствует примирение сторон, то штраф влияет на семейный бюджет. В большинстве случаев получается: если муж побил жену, обязательно нужно разводиться или судиться до конца. Но так нельзя. Статистика говорит, что 90 процентов дел заканчиваются примирением сторон. Та же жена сама приходит и просит прощения со встречным заявлением. Даже если человека осудят, это повлияет на детей», — заявил Шумкар Султанов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180493/
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