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Власть
Сюжет: Семейное насилие

Депутат о наказании за насилие в семье: А женщина не сопьется?

Сегодня на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутаты рассмотрели изменения в законодательные акты в сфере борьбы с семейным насилием.

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Инициатором поправок является депутат Исхак Пирматов.

По словам нардепа, милиция регистрирует дело согласно Кодексу о проступках, но дольше трех часов задерживать домашнего тирана не имеет права.

«Когда нет наказания, преступление будет повторяться вновь. Систематическое истязание нужно доказать, что практически невозможно», — сказал Исхак Пирматов.

Депутат Камчыбек Жолдошбаев заявил, что семейное насилие — вопрос сложный. По его словам, насильника можно оштрафовать на 60-70 тысяч сомов, но неизвестно, кто будет содержать потом его семью.

«В семье всякое бывает, есть ситуации, когда нечаянно сбила машина, там ноги-руки ломаются — и ничего, люди пишут встречное заявление. Дела прекращаются, и люди мирятся. Может, нужно какой-то другой способ найти? Например, есть суд аксакалов, можно с человеком в айыльном кенеше поговорить», — предложил Камчыбек Жолдошбаев.

Нардеп озаботился дальнейшей судьбой семьи, в которой насильника за содеянное посадят в тюрьму.

«Вы говорите — наказание, но дети вырастут, им будет по 10-15 лет. Наоборот, не испортим ли им жизнь? Женщина не сопьется? Когда дело вызывает общественный резонанс, когда соседи говорят, что насилие не в первый раз происходит, да, наказывать нужно», — заявил Камчыбек Жолдошбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180482/
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