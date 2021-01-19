18:28
USD 84.61
EUR 102.12
RUB 1.14
Власть

За десять лет добыча угля в Кыргызстане выросла в 4,3 раза

С 2010 по 2020 год добыча угля выросла в 4,3 раза — с 570 тысяч тонн до 2 миллионов 460,2 тысячи тонн. Такие данные сегодня озвучил вице-премьер-министр Равшанбек Сабиров.

На проведенном им совещании обозначены актуальные темы, касающиеся состояния и перспектив развития отечественной угольной промышленности, заслушана информация по добыче и экспорту угля за период с 2018 по 2020 год.

По информации Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования росту объема добычи угля способствовало развитие мощностей предприятий, разрабатывающих месторождения Кара-Кече и Мин-Куш для поставок на ТЭЦ Бишкека. Кроме того, Кыргызстан договорился с соседями об экспорте угля. Сказалось и наращивание объемов поставок угля на цементные предприятия для использования в технологических целях на юге страны.

Равшанбек Сабиров озвучил ряд предложений, направленных на улучшение состояния угольной отрасли, и дал поручения госорганам.

Отметим, что в Кыргызстане насчитывается около 70 месторождений и углепроявлений с прогнозными запасами более 6,4 миллиарда тонн. Уровень освоенности промышленных запасов угля составляет 0,13 процента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/180476/
просмотров: 149
Версия для печати
Материалы по теме
Незаконная добыча угля в Ошской области. Милиция проводит беседы
Уничтожение уникальных петроглифов. Виновных привлекут к ответственности
В Алайском районе уничтожают уникальные петроглифы ради добычи угля
Популярные новости
Кто станет оппозицией Садыру Жапарову Кто станет оппозицией Садыру Жапарову
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;11-15 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 11-15 января
Смертей от&nbsp;COVID-19&nbsp;в Кыргызстане гораздо больше. Вице-премьер о&nbsp;работе комиссии Смертей от COVID-19 в Кыргызстане гораздо больше. Вице-премьер о работе комиссии
Камчыбек Ташиев заявил, что спровоцировавшие беспорядки 9&nbsp;октября будут наказаны Камчыбек Ташиев заявил, что спровоцировавшие беспорядки 9 октября будут наказаны
Бизнес
MegaCom дарит скидку в&nbsp;39&nbsp;сомов на&nbsp;поездку в&nbsp;комфортабельном MegaTaxi! MegaCom дарит скидку в 39 сомов на поездку в комфортабельном MegaTaxi!
Ожидайте большего! Откройте новейшие технологии со&nbsp;смартфонами TECNO Ожидайте большего! Откройте новейшие технологии со смартфонами TECNO
В&nbsp;Кыргызстане начали выдавать коды для маркировки обуви В Кыргызстане начали выдавать коды для маркировки обуви
Выгодные покупки онлайн: MegaCom запускает собственный маркетплейс MegaShop Выгодные покупки онлайн: MegaCom запускает собственный маркетплейс MegaShop
19 января, вторник
18:21
Наказание за семейное насилие не стоит ужесточать, считают в МВД Наказание за семейное насилие не стоит ужесточать, счит...
18:13
Выборы и референдум. ЦИК готова на днях огласить официальные итоги
18:07
Эксперт о том, почему в мае 2021 года выборы в парламент могут не состояться
18:02
Чиновницы заняты лишь протиранием юбок. Депутат недоволен работой кабмина
18:02
За десять лет добыча угля в Кыргызстане выросла в 4,3 раза