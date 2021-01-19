За десять лет добыча угля в Кыргызстане выросла в 4,3 раза

С 2010 по 2020 год добыча угля выросла в 4,3 раза — с 570 тысяч тонн до 2 миллионов 460,2 тысячи тонн. Такие данные сегодня озвучил вице-премьер-министр Равшанбек Сабиров.

На проведенном им совещании обозначены актуальные темы, касающиеся состояния и перспектив развития отечественной угольной промышленности, заслушана информация по добыче и экспорту угля за период с 2018 по 2020 год.

По информации Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования росту объема добычи угля способствовало развитие мощностей предприятий, разрабатывающих месторождения Кара-Кече и Мин-Куш для поставок на ТЭЦ Бишкека. Кроме того, Кыргызстан договорился с соседями об экспорте угля. Сказалось и наращивание объемов поставок угля на цементные предприятия для использования в технологических целях на юге страны.

Равшанбек Сабиров озвучил ряд предложений, направленных на улучшение состояния угольной отрасли, и дал поручения госорганам.

Отметим, что в Кыргызстане насчитывается около 70 месторождений и углепроявлений с прогнозными запасами более 6,4 миллиарда тонн. Уровень освоенности промышленных запасов угля составляет 0,13 процента.