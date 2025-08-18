09:32
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Объем добычи полезных ископаемых с начала года вырос в Кыргызстане

С начала 2025 года сохраняется устойчивый экономический рост. Объем добычи полезных ископаемых с начала текущего года составил 36,4 млиллиарда сомов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции.

Уточняется, что в добыче полезных ископаемых (удельный вес в общем объеме промышленного производства 9,7 процента) объем производства продукции по итогам за январь-июль сложился в сумме 36,4 миллиарда сомов, а индекс физического объема составил 114,6 процента. Рост обеспечен за счет увеличения добычи:

  • каменного и бурого угля на 15,2 процента (на 259,7 тысячи тонн больше, чем годом ранее);
  • металлических руд на 22,3 процента (основную долю занимают золотосодержащие концентраты, свыше 70 процентов в структуре отрасли);
  • прочих полезных ископаемых на 19,3 процента.

В целом по республике добыча угля составила 1968,7 тысячи тонн.
